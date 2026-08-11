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Domy na sprzedaż w Grad Crikvenica, Chorwacja

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Crikvenica
43
56 obiektów total found
Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Umieszczony w spokojnej kieszeni Crikvenica, to oświadczenie willa z prywatnym basenem i zam…
$1,02M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Oferujemy piękną, nowoczesną willę o powierzchni 280 m2, usytuowaną na 600 m2 działce z wido…
$1,31M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Wspaniała willa na 1500 m2 ziemi w Crikvenica, cca. 4 km od morza, w dziewiczej przyrody Kva…
$914,920
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Crikvenica - Bribir, nowoczesna willa z prywatnym basenem w budowie. Ten elegancki obiekt of…
$971,180
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Dom 4 pokoi w Crikvenica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Zobacz tę kamienną posiadłość w Crikvenica, dzielnicy Kvarner w Chorwacji. Położony między p…
$941,319
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Dom 9 pokojów w Crikvenica, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
Lokalizacja: Crikvenica Centrum: 41 km Przestrzeń wewnętrzna: 181m2 Wielkość działki: 601…
$841,304
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Willa w Dramalj, Chorwacja
Willa
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Doskonała willa z panoramicznym widokiem na morze i basenem w Dramalj, niecałe 1 km od morza…
$652,005
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Ekstra willa z panoramicznym widokiem na morze w Crikvenica cca. 600 metrów od morza!Jest to…
Cena na zgłoszenie
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Dom 8 pokojów w Jadranovo, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Jadranovo, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 396 m²
The Sea View Modern Villa in Crikvenica to luksusowy obiekt położony w uroczym nadmorskim mi…
$2,59M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
CRIKVENICA CENTRO - nowoczesna willa z basenem, basenem i prywatnym parkingiemPołożony w sam…
$969,467
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Luksusowa willa z basenem w Jardanovo, 600 metrów od morza.Całkowita powierzchnia wynosi 95 …
$651,262
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze w Crikvenica w ramach urokliwej nowoczesne…
$1,04M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 340 m²
Autentyczna, całkowicie odnowiona willa w Bribirze w pobliżu Crikvenica!Prawdziwe wrażenie ś…
$865,331
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 396 m²
Zachwycająca nowoczesna willa w Jadranovo, z panoramicznym widokiem na morze Adriatyku, zale…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Luksusowa kamienna willa z podgrzewanym basenem w Jadranovo!Ten rustykalny styl solidny kami…
$1,96M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Powierzchnia 232 m²
Zlekceważony! Cena spadła z 2,5 mln euro do 1,8 mln euro!Wielka szansa!Piękny old- timer na …
$2,06M
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Willa w Dramalj, Chorwacja
Willa
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z basenem i widokiem na morze panoramiczne w Crikvenica!Powierzchnia całkowita 185 m2 …
$949,230
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Dom 27 pokojów w Crikvenica, Chorwacja
Dom 27 pokojów
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 27
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 900 m²
Lokalizacja: Crikvenica Wybudowany: 1930 Odnowiony: 2003 Crikvenica center: 4 km Morze: 0,1 …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Cena spadła z 1 700 000 eur do 1 650 000 eur!Imponująca nowoczesna willa w doskonałej lokali…
$1,88M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Nowoczesna willa z widokiem na basen i panoramę w Crikvenica, zaledwie 1 km od plaży!Położon…
$1,50M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Willa z basenem i pięknym widokiem na morze w Crikvenica zaledwie 700 metrów od morza! Ten p…
$1,11M
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Dom w Crikvenica, Chorwacja
Dom
Crikvenica, Chorwacja
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 575 m²
Liczba kondygnacji 1
Posiadłość oferuje luksusową willę z basenem, sauną i jacuzzi, oferując piękny widok na morz…
$2,00M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 4 pokoi w Jadranovo, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Jadranovo, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Kod identyfikacyjny: 118- 149
$909,673
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Willa w Dramalj, Chorwacja
Willa
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 175 m²
Nowo wybudowana willa z basenem w Dramalj, Crikvenica, 400 metrów od morza!Powierzchnia całk…
$971,180
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Dom 6 pokojów w Dramalj, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 255 m²
Crikvenica, Dramalj: na sprzedaż znajduje się odnowiony i w pełni wyposażony dom z basenem, …
$1,29M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Wyjątkowa posiadłość na wzgórzach nad Crikvenica z pięknym widokiem na morze!Całkowita powie…
$2,02M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Odkryj ten wspaniały dom z luksusowym basenem, położony nad Crikvenica, chwaląc hojny 550 me…
$2,12M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 283 m²
Luksusowa willa w Crikvenica z podgrzewanym basenem i panoramicznym widokiem na morze i zato…
$1,46M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
W idyllicznym miejscu, zagnieżdżonym w spokojnej, martwej uliczce, gdzie rodzinne abody i lu…
$1,65M
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Ta wyjątkowa luksusowa, półoddzielna willa, położona na malowniczym wzgórzu nad Riwierą Crik…
$1,05M
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Typy nieruchomości w Grad Crikvenica.

wille

Parametry nieruchomości w Grad Crikvenica, Chorwacja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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