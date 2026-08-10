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Domy na sprzedaż w Opcina Kanfanar, Chorwacja

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10 obiektów total found
Bliźniak 6 pokojów w Kanfanar, Chorwacja
Bliźniak 6 pokojów
Kanfanar, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
KANFANAR / ROVINJ RIVIERANowy dom z basenem i widokiem na morze - 160m2 powierzchni mieszkal…
$923,371
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Dom 4 pokoi w Bubani, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Bubani, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Posiadłość przedstawia autentyczną istryjską posiadłość. W spokojnym zakątku Istrii, otoczo…
$1,14M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 4 pokoi w Kanfanar, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Kanfanar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 359 m²
Lokalizacja: Kanfanar Zbudowany: 2017 Centrum Poreč: 23 km Centrum Rovinj: 26 km Morze: 16 k…
$1,32M
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w Mrgani, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Mrgani, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, KANFANAR – Exclusive villa with sea view in a resort with sports fields The unique r…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Krmed, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Krmed, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Svetvinčenat, surroundings, in a quiet village not far from Svetvinčenat, a modern d…
$885,723
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Dom 4 pokoi w Barat, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Barat, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, in a small village near Kanfanar, an Istrian stone house of 220 m2 is for sale.The h…
$274,574
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Dom 4 pokoi w Mrgani, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Mrgani, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 359 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, ROVINJ (surroundings) – Exclusive stone villa in a resort with sports fields The uni…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Barat, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Barat, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Kanfanar – surroundings, beautiful Istrian stone villa for sale located in a quiet v…
$664,292
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Bliźniak 20 pokojów w Kanfanar, Chorwacja
Bliźniak 20 pokojów
Kanfanar, Chorwacja
Pokoje 20
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
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Dom 3 pokoi w Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Svetvincenat, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone House for Sale in Istria Key Features: Design: The modern-rustic interior creates a wa…
$552,470
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Parametry nieruchomości w Opcina Kanfanar, Chorwacja

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