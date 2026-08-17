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Domy na sprzedaż w Grad Sveta Nedelja, Chorwacja

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9 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Strmec, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Strmec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny jednopiętrowy dom, obecnie w budowie, położony w cichej lokaliza…
$574,408
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Dom 4 pokoi w Novaki, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Novaki, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
I25999 Cvjetna ulica
$354,289
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Dom 4 pokoi w Jagnjic Dol, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Jagnjic Dol, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
I28304 Jagnjić dol
$496,005
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 5 pokojów w Jagnjic Dol, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Jagnjic Dol, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Święta Niedziela, Oddzielny dom o powierzchni mieszkalnej 110 m2 na dwóch piętrach, na dział…
$519,062
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Dom 6 pokojów w Strmec, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Strmec, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
I28857 Savska
$553,577
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Dom 6 pokojów w Brezje, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Brezje, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Sveta Nedjelja, Brezje Piękny dom jednoosobowy o powierzchni 300 m2 brutto na trzech piętrac…
$455,621
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LDV InvestLDV Invest
Dom 8 pokojów w Srebrnjak, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Srebrnjak, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
I28958 Srebrnjak
$326,610
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Dom 5 pokojów w Novaki, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Novaki, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Sveta Nedjelja, piękna posiadłość z autochtonicznym domem rodzinnym Zagorje Piękne oddzielo…
$611,339
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Dom 6 pokojów w Novaki, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Novaki, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
I23741 Novačka cesta
$553,056
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Parametry nieruchomości w Grad Sveta Nedelja, Chorwacja

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