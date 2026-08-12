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Domy na sprzedaż w Grad Trogir, Chorwacja

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wille
60
81 obiekt total found
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Cena spadła z 4 mln euro do 2,8 mln euro!HOT PROMOTIC-CENA!Masaże willi rzadkiej lokalizacji…
$3,23M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
W wybitnym miejscu na wyspie Čiovo, stoi rezydencja wielkości obok dziewiczej żwirowej plaży…
$1,37M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 247 m²
Oszałamiająca willa w pierwszym rzędzie do morza, położony zaledwie 20 metrów od morza naprz…
$1,60M
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TekceTekce
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
Elegancka, współczesna willa znajduje się w małym, cichym miejscu na wyspie Čiovo zaledwie 1…
$1,94M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Ta wspaniała willa 260 m2 znajduje się na wyspie Čiovo (półwysep), tuż nad morzem, z basenem…
$1,37M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 690 m²
Niepowtarzalny śródziemnomorski majątek z panoramicznym widokiem na morze!Piękne hacienda zn…
$2,88M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Pilna wyprzedaż! Cena spadła z 1 655 000 eur!W pierwszej nadmorskiej ekspansji Seget Vranjic…
$1,50M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Luksusowa willa w ekskluzywnej lokalizacji na wyspie Čiovo!Ta oszałamiająca willa o powierzc…
$1,94M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 375 m²
Sun- Drenched Serenity: Luksusowy Waterfront Villa Nowej Budownictwa w Sevid!Przeżyj szczyt …
$2,06M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Unikalny zaciszny dom nad morzem na sprzedaż w pobliżu Trogir, Sevid - pierwszy rząd do morz…
$1,26M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 322 m²
Z ośmiu nowych nowoczesnych willi społeczności nabrzeża na Ciovo z cudownym widokiem na morz…
$1,50M
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Willa w Drvenik Veliki, Chorwacja
Willa
Drvenik Veliki, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Pakiet dwóch nadmorskich domów na Drvenik Veliki, położony zaledwie 80 metrów od morza, poło…
$674,754
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Luksusowy design willa z basenem w obszarze Trogir, 1 km od morza, na 7000 m2 ziemi!Ta wyjąt…
$1,83M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stylowa willa nowoczesnego projektu projektowego w budowie zaledwie 30 metrów od morza w pię…
$1,73M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Chorwacji: Nowoczesna Elegancja w Sevid, Dalmacja!Chcesz kupić…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Doskonała oferta nowoczesnej willi off- plan zaledwie 300 metrów od morza w Seget Vranjica z…
$1,15M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Współczesna willa w budowie w Seget Vranjica w pobliżu Trogir, 250 metrów od morza, z cudown…
$1,93M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Opis przedmiotu: W Slatinie na wyspie Čiovo znajduje się dom, który nie bawi się niczym, a m…
$1,37M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z basenem dla sal na Ciovo, Trogir, zaledwie 170 metrów od morza…
$1,72M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stara cena to 1,5 mln euro, nowa cena to 1,395 mln euro!Wyjątkowa nowoczesna willa z basenem…
$1,61M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 361 m²
Kondominium Seafront nowych nowoczesnych willi oferuje ukończone wille z niesamowitą panoram…
$1,50M
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Dom 4 pokoi w Drvenik Veliki, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Drvenik Veliki, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Witamy w Drvenik Veliki! Wyspa w chorwackiej części Morza Adriatyckiego, położona w środku a…
$4,04M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
W doskonałej lokalizacji dla Dalmacji, zaledwie 200 metrów od krystalicznie czyste morze i d…
$623,290
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Siedem pereł Adriatyku - siedem luksusowych willi w obszarze Trogir, pierwszy rząd do morza!…
$2,86M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Ta luksusowa willa jest doskonale położona zaledwie kilka kroków od morza w Donji Okrug na w…
$1,54M
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Dom 3 pokoi w Grad Trogir, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Rozmieszczenie: Ciovo Zbudowany: 2018 Centrum miasta: 500 m Lotnisko: 12 km Przestrzeń w…
$1,12M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Ta architektonicznie unikalna, 3-poziomowa willa znajduje się w drugim rzędzie od morza w no…
$1,96M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 361 m²
Niesamowite nowe nowoczesne willi w fascynującym condominium ukończone w 2021 roku na Ciovo!…
$1,50M
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Willa w Drvenik Veliki, Chorwacja
Willa
Drvenik Veliki, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Bardzo niezwykła willa z basenem zaledwie 50 metrów od morza w Bobovisce na wyspie Brac!Unik…
$800,555
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Siedem fantastycznych willi nadmorskich w budowie na półwyspie Ciovo, obok chronionego przez…
$2,93M
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Realting.com
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