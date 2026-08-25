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Domy na sprzedaż w Grad Split, Chorwacja

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Split
49
115 obiektów total found
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Ten piękny jednopiętrowy dom jest na sprzedaż w spokojnej okolicy Plano, doskonale położony …
$682 894
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż znajduje się luksusowa willa z 3 apartamentami i wspaniały basen położony w jedn…
$1,72M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stylowa willa nowoczesnego projektu projektowego w budowie zaledwie 30 metrów od morza w pię…
$1,73M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Elegancka i nowocześnie umeblowana willa z basenem w spokojnej okolicy nad główną drogą, w K…
$743 373
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Nowoczesna willa z widokiem na morze w pobliżu Splitu!Doskonała lokalizacja w pięknej i spok…
$1,60M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 386 m²
W pożądanej lokalizacji w Kaštel Stari, z uroczym widokiem na morze, ta piękna willa oferuje…
$1,06M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Atrakcyjna futurystyczna nieruchomość designerska w prestiżowej lokalizacji zaledwie 300 met…
$1,55M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Chorwacji: Nowoczesna Elegancja w Sevid, Dalmacja!Chcesz kupić…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 150 m²
Sprzedaż pakietów trzech luksusowych 5 * * * * * * * willi w okolicy Trogir!Wille, baseny, s…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Zadziwiająca willa designerska w Splicie, wybudowana w latach 2018- 2019!Villa jest nowa, no…
$1,15M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Ta architektonicznie unikalna, trzypiętrowa willa znajduje się zaledwie 50 metrów od morza n…
$1,94M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Luksusowa willa z oszałamiającymi widokiem na morze - Donji Okrug, Čiovo, 2d rząd do morza!T…
$1,54M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Nowa, nowoczesna willa na wyspie Ciovo (półwysep) z zapierającym dech w piersiach widokiem n…
$1,43M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 930 m²
Perła Splitu - pierwszy rząd do morza - właściwości WOW-efekt!Ta wyjątkowa luksusowa willa n…
$7,52M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Zlekceważony!Stara cena to 1 100 000 eur, nowa cena to 990 000 eur!W malowniczej okolicy Kaš…
$1,13M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Położony w spokojnej i pożądanej okolicy na wyspie Čiovo, zaledwie kilka minut od zabytkoweg…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Rzadko willa z basenem doskonałej lokalizacji, w pierwszym rzędzie do morza w Kaštel Štafili…
$2,54M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Zlekceważony! Stara cena to 1,7 mln euro!Ta nowoczesna willa, położona w spokojnej okolicy P…
$1,77M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Supernowoczesna willa to niesamowita zaawansowana architektura, która sprawia, że jesteś zdu…
$1,26M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Ta nowo wybudowana, luksusowo urządzona willa znajduje się w wysokiej i spokojnej okolicy w …
$584 511
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 384 m²
Opis przedmiotu: W prestiżowej lokalizacji Podstrana koło Splitu oferujemy wyjątkową willę z…
$1,92M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Współczesna willa w budowie w Seget Vranjica w pobliżu Trogir, 250 metrów od morza, z cudown…
$1,93M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z basenem dla sal na Ciovo, Trogir, zaledwie 170 metrów od morza…
$1,72M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Unikalny zaciszny dom nad morzem na sprzedaż w pobliżu Trogir, Sevid - pierwszy rząd do morz…
$1,27M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 600 m²
Solidna willa na sprzedaż w Solin koło Splitu!Willa z widokiem na morze, z widokiem na miast…
$1,15M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Zadziwiająca nowoczesna willa zaledwie 400 metrów od morza z fascynującym widokiem na morze!…
$921 866
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Nowa willa nabrzeża na Ciovo, z możliwością cumowania!Budowa jest sfinalizowana w czerwcu 20…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Ta architektonicznie unikalna, 3-poziomowa willa znajduje się w drugim rzędzie od morza w no…
$1,96M
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Położony w spokojnej i wzniesionej pozycji na wyspie Čiovo, zaledwie 200 metrów od morza, ta…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 363 m²
Szeroka willa położona w pobliżu zaledwie 50 metrów do żwirowej plaży na wyspie Čiovo (półwy…
$2,29M
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Typy nieruchomości w Grad Split.

wille

Parametry nieruchomości w Grad Split, Chorwacja

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