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Domy na sprzedaż w Split, Chorwacja

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wille
34
51 obiekt total found
Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
Luksusowa willa jest dostępna na sprzedaż w wysokim stanie shell- and-core, znajduje się w s…
$2,06M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Beautiful WATERFRONT STONE VILLA ON A UNIQUE LOCATION, ON HUGE LAND OF 8 414 SQM!Berth dla m…
$4,04M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z basenem na wzgórzach nad Splitem 3 km. Z morza!Willa znajduje …
$1,73M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Szukasz najbardziej malowniczego, zachwycającego widoku całego wybrzeża Adriatyku? Ta luksus…
$882,487
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 494 m²
Wspaniała nowoczesna luksusowa willa na sprzedaż w doskonałej lokalizacji w pobliżu Splitu!P…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Opis przedmiotu: Ta architektonicznie wyjątkowa willa znajduje się na wzniesionej i spokojne…
$950,490
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Lokalizacja: podzielony Zbudowany: 2017 Morze: 10 km Centrum miasta: 20 km Powierzchnia …
$1,59M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Elegancka nowoczesna willa z pływaniem znajduje się w spokojnej miejscowości Zrnovica w pobl…
$1,57M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Zlekceważony!Stara cena to 1 100 000 eur, nowa cena to 990 000 eur!W malowniczej okolicy Kaš…
$1,13M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Powierzchnia 360 m²
Wielka nieruchomość inwestycyjna na pierwszej linii do morza w Kastel Stafilic na dużym lądz…
$1,50M
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Dom 4 pokoi w Grad Split, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Język angielski jest potężną i dynamiczną formą komunikacji, która jest szeroko stosowana i …
$1,88M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 384 m²
Opis przedmiotu: W prestiżowej lokalizacji Podstrana koło Splitu oferujemy wyjątkową willę z…
$1,92M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Wspaniała willa w stylu klasycznym, z basenem i widokiem na morze tylko 50 metrów od plaży!I…
$3,43M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Zlekceważony! Stara cena to 2,2 mln euro!Jest to jedna z najlepszych willi, jakie widzieliśm…
$2,13M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Rzadko willa z basenem doskonałej lokalizacji, w pierwszym rzędzie do morza w Kaštel Štafili…
$2,54M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 390 m²
Luksusowa willa w budowie jest na sprzedaż w spokojnej i wzniesionej lokalizacji nad Splitem…
$1,66M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
Wyjątkowa nowoczesna willa w pobliżu Splitu z panoramicznym widokiem na morze, basenem niesk…
$2,86M
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Dom 5 pokojów w Grad Split, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Lokalizacja: podzielony Zbudowany: 1962 Odnowione: 2023 Centrum podziału: 1.2 km Morze: 0,35…
$3,53M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Elegancka i nowocześnie umeblowana willa z basenem w spokojnej okolicy nad główną drogą, w K…
$743,373
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Supernowoczesna willa to niesamowita zaawansowana architektura, która sprawia, że jesteś zdu…
$1,26M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 950 m²
Opis przedmiotu: W prestiżowej lokalizacji Podstrana w pobliżu historycznego Splitu oferujem…
$1,83M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Nowoczesna willa z widokiem na morze w pobliżu Splitu!Doskonała lokalizacja w pięknej i spok…
$1,60M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 930 m²
Perła Splitu - pierwszy rząd do morza - właściwości WOW-efekt!Ta wyjątkowa luksusowa willa n…
$7,43M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 386 m²
W pożądanej lokalizacji w Kaštel Stari, z uroczym widokiem na morze, ta piękna willa oferuje…
$1,06M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Opis terenu: W prestiżowej dzielnicy Podstrana, w pobliżu Splitu, znajduje się wyjątkowa wil…
$3,54M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Dom 6 pokojów w Grad Split, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 390 m²
Lokalizacja: Kastela Zbudowany: 2016 Odnowione: 2022 Centrum miasta: 5 km Morze: 0,85 km Odl…
$2,12M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Luksusowa willa znajduje się w cichej lokalizacji w Kaštel Novi, w otoczeniu gajów oliwnych,…
$1,26M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Zadziwiająca willa designerska w Splicie, wybudowana w latach 2018- 2019!Villa jest nowa, no…
$1,15M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 355 m²
Zlekceważony! Dawna cena to 1,5 mln euro!Willa prawdziwych 5 gwiazd z fantastycznym widokiem…
$1,60M
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Wyjątkowa, bardzo rzadka okazja, aby kupić willę z basenem w Splicie zaledwie 50 metrów od m…
$1,73M
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Parametry nieruchomości w Split, Chorwacja

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