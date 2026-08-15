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Domy na sprzedaż w Opcina Rakovica, Chorwacja

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5 obiektów total found
Dom w Grabovac, Chorwacja
Dom
Grabovac, Chorwacja
Powierzchnia 352 m²
Kod identyfikacyjny: 108- 488
$650,091
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 8 pokojów w Lipovac, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Lipovac, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 550 m²
Mały hotel w pobliżu Plitwic, 7 pokoi + apartament 60 m2 Ten wspaniały hotel jest spokojną o…
$1,50M
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Dom 6 pokojów w Grabovac, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grabovac, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
HOUSE FOR SALE, GRABOVAC, NEAR PLITVICE LAKES, 300 m2, on a plot of 2282 m2 In a quiet and g…
$155,002
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Dom 6 pokojów w Grabovac, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grabovac, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
SPRZEDAŻ DOMU I 4 PLOTY, GRABOVAC, W DOKONACH PITVICE LAKES, 5644 m2, IDEAL DLA INWESTYCJI! …
$221,431
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Dom 16 pokojów w Grabovac, Chorwacja
Dom 16 pokojów
Grabovac, Chorwacja
Pokoje 16
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 2
I26534 Brajdić selo
$542,505
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Parametry nieruchomości w Opcina Rakovica, Chorwacja

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