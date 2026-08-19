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Domy na sprzedaż w Grad Supetar, Chorwacja

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wille
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38 obiektów total found
Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Urocza willa z basenem na pierwszej linii morza w pobliżu miasta Splitska na Brac!Villa znaj…
$1,48M
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Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Cena spadła! Stara cena to 1 750 000 eur, nowa cena to 1 550 000 eur!Idealnie romantyczny Śr…
$1,77M
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Willa w Mirca, Chorwacja
Willa
Mirca, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Cena spadła z 1 455 000 eur do 1 000 000 eur!Autentyczny Dom Dalmacji z basenem i potencjałe…
$1,14M
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Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Wspaniała willa nowoczesnego projektu wyjątkowej lokalizacji w małej nadmorskiej miejscowośc…
$1,49M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesny śródziemnomorski willa na sprzedaż na wyspie Brač - 180m od morzaOdkryj tę olśnie…
$1,62M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Ta stylowa willa znajduje się wśród drzew sosnowych nad spokojną zatoką Adriatyku w Splitski…
$798,639
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Fantastyczna ultranowoczesna willa najwyższej jakości z panoramicznym widokiem na morze na p…
$2,88M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
BRAČISLAND, SPLITSKA - nowoczesna willa z widokiem na morze z basenem, tarasem na dachu i og…
$694,469
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Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Doskonała nowa oferta na pierwszej linii do morza w Supetar, Wyspa Brac!Cudowna żwirowa plaż…
$2,46M
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Willa w Grad Supetar, Chorwacja
Willa
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 130 m²
BRAČISLAND - Autentyczna Brač Stone Villa z basenem, Olive Grove i 2,130 m ² Prywatna Ziemia…
$1,04M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Wspaniała willa na pierwszej linii do morza na wyspie na wyspie Brac zaledwie 10 km od promu…
$2,77M
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
BRAČISLAND, SPLITSKA - nowoczesna willa rodzinna z basenem, tarasem na dachu i widokiem na m…
$925,958
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Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
$2,78M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 4 pokoi w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Family house 200 m from the sea, Supetar, Island of Brač In a quiet street in the heart of S…
$775,008
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Dom 4 pokoi w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Supetar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 256 m²
Witamy w luksusowym świecie Supetar Villas, ekskluzywnej społeczności położony na malownicze…
$1,25M
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Willa 10 pokojów w Splitska, Chorwacja
Willa 10 pokojów
Splitska, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 244 m²
Brač, Splitska Newly built, luxurious villa with pool, 244 m2 of living space on a 548 m2 p…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w Splitska, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Brač, willa o powierzchni 96 m2 z basenem i jacuzzi, znajduje się na działce 1055m2 i po dru…
$1,49M
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Dom 9 pokojów w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 375 m²
Supetar Piękny dom o łącznej powierzchni 375 m ², składający się z trzech w pełni umeblowane…
$749,756
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Dom 5 pokojów w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
Brač, Supetar, luksusowa willa o powierzchni 366 m2 brutto (w tym tarasy i balkony) lub 240 …
$1,79M
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Dom 9 pokojów w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 260 m²
Brač, Supetar, dom jednoosobowy ok. 260 m2 na trzech piętrach z budynkiem pomocniczym i gara…
$1,07M
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Willa 4 pokoi w Splitska, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Brač, Splitska, beautiful villa of 136 m2 on a plot of 343 m2.On the ground floor there is a…
$599,805
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Dom 4 pokoi w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Brač, dom dwurodzinny Supetar w centrum, powierzchnia zabudowy 212 m2, plan piętra 124 m2, n…
$432,551
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Dom 7 pokojów w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Brač, Supetar dom w pierwszym rzędzie do morza. Dom składa się z dwóch pięter o łącznej powi…
$911,242
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Dom 6 pokojów w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 400 m²
Brač, Splitska, dom o powierzchni ok. 400 m2 (plan piętra 160m2) na 3 piętrach, na działce 5…
$1,15M
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Dom 4 pokoi w Skrip, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Skrip, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Brac, Škrip autentyczne stary kamienny dom i dodatkowy budynek o łącznej powierzchni 120 m2 …
$144,184
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Dom 5 pokojów w Splitska, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Splitska, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Splitska, wyspa Brač - 4 * willa z basenem (budynek jednoosobowy). Powierzchnia willi wynosi…
$1,12M
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Dom 4 pokoi w Splitska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny Dom z Widokiem na Morze, Atrakcyjna Lokalizacja, Splitska, Wyspa Bracz W samym s…
$752,864
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Dom 4 pokoi w Grad Supetar, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Supetar, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 192 m²
Oddzielny dom, pierwszy rząd do morza, z 2 basenami. W przyrodzie są to dwa połączone domy. …
$2,16M
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Willa 5 pokojów w Splitska, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Splitska, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Brač, Splitska, a beautiful villa of 150 m2 of living space with a swimming pool on a plot o…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Splitska, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Splitska, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Brač, Splitska, A beautiful villa with a pool of 205 m2 located on a plot of 420 m2. O…
$830,499
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