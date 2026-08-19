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Domy na sprzedaż w Grad Vodice, Chorwacja

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wille
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25 obiektów total found
Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
Luksusowy nowy wybudowany willa w Vodice koło Šibenik, położony na 1 linii do morza, kilka m…
$3,60M
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Willa w Srima, Chorwacja
Willa
Srima, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Cena spadła z 999 999 eur do 950 000 eur!Odkryj tę urzekającą willę, znakomitą mieszankę wsp…
$1,09M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Luksusowa, niezależna miejska willa Zaledwie 400m od morza i plaży, w samym sercu Vodice, Bl…
$857,738
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Luksusowa, półoddzielna willa w budowie z panoramicznym widokiem na morze i wyspy w popularn…
$761,492
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Willa w Srima, Chorwacja
Willa
Srima, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 163 m²
Opis przedmiotu: W popularnej nadmorskiej lokalizacji Srima, nowoczesny dom pół- z widokiem …
$558,306
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 391 m²
Piękna nowoczesna willa w początkowej fazie budowy znajduje się w cichej lokalizacji 700 met…
$1,57M
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TekceTekce
Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piękna willa w Vodice z pięknym widokiem na morze!Ta olśniewająca willa, położona na szczyci…
$1,60M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Luksusowa willa w Vodice zaledwie 700 metrów od morza z niesamowitymi widokiem na morze jako…
$1,57M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Architektura arcydzieło tylko 500 metrów od morza w superpopularnym Vodice niedaleko Sibenik…
$1,09M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Ekstrawagancka willa na sprzedaż w Vodice zaledwie 900 metrów od morza i centrum miasta!Vodi…
$1,10M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Przestronne willa dla dużej rodziny lub nieruchomości turystycznej na sprzedaż w Vodice z wi…
$1,15M
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 1
Exclusive Villa with Modern Amenities and Views of the Adriatic, Vodice A modern villa perch…
$1,38M
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxurious Villa with Pool and Sea View, Vodice This modern villa is situated on a hill with …
$1,49M
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 1
Exclusive villa with pool and sea view, Vodice In the peaceful surroundings of Vodice, there…
$1,27M
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
www.biliskov.com ID: 14728Vodice Nowo wybudowany, nowoczesny obiekt o powierzchni 178 m ² i …
$692,082
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Dom 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
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Dom 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
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Dom w Grad Vodice, Chorwacja
Dom
Grad Vodice, Chorwacja
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
House for adaptation, 83.45 m2, Vodice The house with a gross area of ​​83.45 m2 on a buildi…
$190,430
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Dom 6 pokojów w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Vodice Przewodniczący Piękny dom o powierzchni 370 m2 (netto) na trzech piętrach, zbudowany …
$634,409
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Dom 5 pokojów w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 375 m²
Liczba kondygnacji 1
Exclusive luxury villa with sea view – Vodice This modern three-story villa is situated on a…
$1,65M
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
www.biliskov.com ID: 14728Vodice Nowo wybudowany, nowoczesny obiekt o powierzchni 178 m ² i …
$692,082
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Dom 6 pokojów w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
* * Vodice, Semi- Oddzielony Dom na sprzedaż, Trzy podłogi na działce 231 m ², Powierzchnia …
$438,319
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Villa on an Elevated Location with Modern Amenities and Pool, Vodice A modern villa i…
$1,38M
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Dom w Grad Vodice, Chorwacja
Dom
Grad Vodice, Chorwacja
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 2
I25655 Sarajevska
$775,008
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Dom 39 pokojów w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 39 pokojów
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 39
Powierzchnia 1 155 m²
Vodice, dwa oddzielne budynki mieszkalne w pobliżu morza. Dwa oddzielne budynki mieszkalne w…
$2,60M
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