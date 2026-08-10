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Domy na sprzedaż w Opcina Lovran, Chorwacja

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5 obiektów total found
Dom 10 pokojów w Dobrec, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Dobrec, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 141- 10
$831,749
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 434 m²
Kod identyfikacyjny: 144- 13
$3,02M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 6 pokojów w Lovran, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 190 m²
Kod identyfikacyjny: 130- 533
$1,08M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Lovran, Chorwacja
Willa
Lovran, Chorwacja
Powierzchnia 482 m²
Odkryj ukryty klejnot w uroczym mieście Lovran, Opatija, Chorwacja - luksusowa willa, która …
$2,13M
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Dom 7 pokojów w Lovran, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 390 m²
Kod identyfikacyjny: 130- 536
$1,12M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Parametry nieruchomości w Opcina Lovran, Chorwacja

z garażem
z Taras
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