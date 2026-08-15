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Domy na sprzedaż w Opcina Brtonigla, Chorwacja

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wille
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6 obiektów total found
Willa w Karigador, Chorwacja
Willa
Karigador, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Ta nowo wybudowana luksusowa willa oferuje wspaniałe widoki panoramiczne w pobliżu Brtonigla…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Karigador, Chorwacja
Willa
Karigador, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 370 m²
Willa z panoramicznym widokiem na morze w Brtonigla, cca. 7 km od morza!Bardzo pożądany obsz…
$1,60M
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Willa 7 pokojów w Brtonigla, Chorwacja
Willa 7 pokojów
Brtonigla, Chorwacja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
W cichej i prestiżowej lokalizacji w pobliżu Brtonigla, w bezpośrednim sąsiedztwie Novigradu…
$1,74M
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Dom 3 pokoi w Brtonigla, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Brtonigla, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Przedstawiamy luksusowe wille duplex z basenem w cudownej lokalizacji w samym sercu Istrii, …
$507,585
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Dom 4 pokoi w Nova Vas, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Nova Vas, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Przedstawiamy luksusową istryjską willę urządzoną w autochtonicznym stylu o powierzchni 270 …
$1,76M
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Dom 3 pokoi w Brtonigla, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Brtonigla, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 2
Near Brtonigla, a modern house is for sale in the construction of an attractive design. Thes…
$492,683
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Parametry nieruchomości w Opcina Brtonigla, Chorwacja

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