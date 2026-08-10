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Domy na sprzedaż w Zagrzeb, Chorwacja

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wille
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177 obiektów total found
Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Luksusowy dom z basenem w pierwszej lokalizacji w Zagrzebiu!Ten oszałamiający dom o powierzc…
$1,60M
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
W wybitnym i bardzo wysublimowanym regionie Šestine, położonym pod zielonymi zboczami Medved…
$2,23M
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Willa o niskiej energii z dużą działką i nowoczesnym systemem energii słonecznej jest na spr…
$1,01M
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TekceTekce
Dom 10 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 262 m²
www.biliskov.com ID: 15031 Zagrzeb, Jarun Funkcjonalny dom jednoosobowy o powierzchni mieszk…
$1,03M
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych Zagrzebia, ta wyjątkowa l…
$1,94M
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Dom 5 pokojów w Lucko, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Lucko, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odra Oddzielny dom z salonem o powierzchni 115 m2 otoczony dużym ogrodem, altanką, dwoma bud…
$570,968
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Luksusowy dom na sprzedaż w Crnomerec, Zagrzeb, z trzema piętrami, prywatną windą i tarasem …
$1,71M
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 477 m²
W jednym z najpiękniejszych i najbardziej po-po lokalizacjach w Zagrzebiu, w cichej ulicy w …
$2,74M
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 415 m²
Zagrzeb Family House for Sale: Przestronny 499 m kw. Czteropoziomowy Dom z krytym basenem i …
$1,10M
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Dom 8 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 327 m²
www.biliskov.com ID: 14706 Donja Dubrava, TrnavaHouse z trzema apartamentami o łącznej powie…
$402,561
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Willa w Zagrzeb, Chorwacja
Willa
Zagrzeb, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 580 m²
Ten ekskluzywny pobyt i możliwość inwestycji znajduje się w obszarze Vrhovec Zagrzebia, ofer…
$1,49M
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Dom 6 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 449 m²
www.biliskov.com ID: 14175 Gornje Vrapče, Horvatnica Oddzielny dom z dwoma mieszkaniami o łą…
$288,368
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Dom 7 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Willa 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
www.biliskov.com  ID: 14088 Podsljeme, Šestinski peak Five-room, two-story apartment, apar…
$696,696
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Willa 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Zagreb, Babonićeva Street Luxuriously furnished five-room apartment NKP 258 m2 on the first…
Cena na zgłoszenie
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Dom w Zagrzeb, Chorwacja
Dom
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 188 m²
Gornja Dubrava, Oporovečki brijeg, house for demolition. with a permit and a well in a prote…
$44,286
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Dom 11 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 11 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 11
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 456 m²
Zagrzeb, Pantovčak Oddzielona willa secesyjna, 456 m ², wybudowana w 1902 roku na działce 1,…
$2,08M
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Dom 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale, Terraced house, 200m2, 5s, BukovacIt consists of 4 floors, 4 bedrooms, 2 bathrooms…
$653,221
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Dom 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
www.biliskov.com ID: 14910Šestine Piękny apartament z pięcioosobowym pokojem, położony w pół…
$665,907
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Dom 12 pokojów w Adamovec, Chorwacja
Dom 12 pokojów
Adamovec, Chorwacja
Pokoje 12
Powierzchnia 1 249 m²
Liczba kondygnacji 2
A unique estate in a green oasis on 2.3 hectares This impressive property is located in a qu…
$16,61M
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Dom w Zagrzeb, Chorwacja
Dom
Zagrzeb, Chorwacja
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 2
I25600 Miroševečka
$542,505
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Dom 5 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 616 m²
Dedici - blisko międzynarodowej szkoły brytyjskiej Dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 61…
$1,73M
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Dom 2 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
I26002 Anina
$94,108
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Dom 8 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 505 m²
Kurator Przestronny dom jednoosobowy o powierzchni mieszkalnej 505 m2 na działce 700 m2 wybu…
$575,582
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Dom 6 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
I26364 Lisičina
$1,33M
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Dom 4 pokoi w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 1
I27359 Gračanska cesta
Cena na zgłoszenie
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Dom w Adamovec, Chorwacja
Dom
Adamovec, Chorwacja
Powierzchnia 91 m²
I23597 Dobrodol, Šiletići
$301,968
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Dom 8 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Maksimir Bukovac Luksusowa willa jednoosobowa o łącznej powierzchni 852 m2 zbudowana w 2008 …
$1,72M
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Dom 6 pokojów w Zagrzeb, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Zagrzeb, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
I27599 Bogoslava Šuleka
$985,145
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Dom 6 pokojów w Lucko, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Lucko, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Nowy Zagrzeb, Nowoczesny dom rodzinny o powierzchni 354,34 m2 na działce 9,123 m2. Dom zosta…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Zagrzeb, Chorwacja

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