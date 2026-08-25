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Domy na sprzedaż w Grad Rovinj, Chorwacja

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wille
92
101 obiekt total found
Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 160 m²
Epitome nowoczesnego luksusu w oazie Green Park w Rovinj!Ta nowoczesna willa o powierzchni 1…
$2,92M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Imponująca lekka i jasna willa w popularnej Rovinj - unikalna próbka nowoczesnego luksusu!Bu…
$2,69M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Położony w spokojnej i pięknie krajobrazowej osady w pobliżu Rovinj, ten oszałamiający nowo …
$798 639
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Nowoczesny nowy budynek z basenem jest na sprzedaż w gminie Svetvinčenat. Willa 182 m2 dwóch…
$1,08M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Willa z basenem w Sveti Petar u Šumi!Powierzchnia całkowita 203 m2 Powierzchnia działki 887 …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Uroczy dom z widokiem na naturę w Jusici, Svetvincenat - 9 km od morza!Tylko 15 minut jazdy …
$712 494
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 420 m²
Niepowtarzalny majątek tylko 900 metrów od morza w Rovinj obszarze 11000 m kw. ziemi!Całkowi…
$1,71M
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Willa w Rovinjsko Selo, Chorwacja
Willa
Rovinjsko Selo, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
W spokojnej, istryjskiej miejscowości w pobliżu Rovinj, ta pięknie zaprojektowana willa ofer…
$1,45M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Elegancka willa z udogodnieniami Premium w pobliżu Rovinj, ChorwacjaPołożony zaledwie 11 kil…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Oaza komfortu i spokoju w Rovinj, cca.1 km od morza!Całkowita powierzchnia 200 m2 Powierzchn…
$1,14M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 224 m²
Autentyczna kamienista willa z basenem - Wyjątkowa Prywatność na 3-Hectare Estate!Ta pięknie…
$5,72M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Przestronny dom willi z basenem. Willa składa się z 5 sypialni, salonu, jadalni, kuchni i 5 …
$789 670
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Piękna designerska willa w Kanfanar zaledwie 10 km od morza! Oferujemy piękną willę designer…
$1,02M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Wspaniała willa w Rovinj za rozsądną cenę cca. 800 metrów od morza!Powierzchnia całkowita wy…
$1,26M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Rustykalna, nowoczesna willa otoczona naturą w Kanfanar, blisko superpopularnej Rovinj!Powie…
$1,20M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 836 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Rovinj Chorwacja, ekskluzywna nowoczesna nieruchomość w jednym…
$4,05M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 670 m²
Sensacyjne 5 * * * * * willa współczesnego designu w Bale, zaledwie kilka km od słynnego Rov…
$4,57M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Impeccable Stone House z basenem w Bale!Jednym z najpiękniejszych klejnotów Istrii jest mias…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Luksusowa nowa willa z prywatnym basenem w pobliżu RovinjOdkryj doskonałą mieszankę komfortu…
$639 836
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Zaledwie 9 km od morza i zaledwie 10 minut jazdy od centrum Rovinj, ta czarująca kamienna wi…
$636 596
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 471 m²
Luksusowy rekolekcje z pełną prywatnością ustawioną na 1.4 ha ziemi Žminj!Absolutnie oszałam…
$2,86M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 314 m²
Niedaleko od miasta Kanfanar znajduje się wspaniała, luksusowa willa na sprzedaż!Słynne mias…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 239 m²
Willa w Sveti Petar u Šumi, centrum Istrii!Powierzchnia całkowita 239 m2 Powierzchnia działk…
$972 103
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Nowoczesny umeblowany śródziemnomorski willa z basenem i sauną w pobliżu superpopularnej Rov…
$892 047
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 245 m²
BALE - Premium Modern House z basenem, 245 m2 Powierzchnia mieszkalna na 951 m2 Plot, Tylko …
$1,35M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesna, luksusowa nowa konstrukcja w cichej, prywatnej lokalizacji z łatwym dostępem do …
$972 103
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Nowoczesna willa z basenem i sauną na sprzedaż w Istrii!Odkryj wspaniałą nowoczesną willę z …
$1,01M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 438 m²
Zlekceważony!Stara cena to 1 750 000 eur, nowa cena to 1 500 000 eur!Jesteśmy dumni, że może…
$1,71M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piękna willa z 4 sypialniami w autentycznym stylu istryjskim i prywatny ogród na sprzedaż. K…
$853 241
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Grad Rovinj, Chorwacja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
ROVINJDom z 7 apartamentami i widokiem na morze - 100 m do morzaISTRIA - CHORWACJASpecjalna …
$2,47M
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