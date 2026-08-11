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Domy na sprzedaż w Grad Omis, Chorwacja

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wille
22
48 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Grad Omis, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Lokalizacja: Omiš Wybudowany: 2022 Omiš centrum: 8 km Morze: 0,65 km Odległość od lotniska: …
$1,88M
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Dom 4 pokoi w Grad Omis, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Położony w zapierającym dech w piersiach mieście Omis, te dwie wspaniałe wille oferują ideal…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Nowoczesna willa luksusowa na sprzedaż w Chorwacji - Exclusive Sea View Property in Dugi Rat…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 900 m²
Gorąca wyprzedaż!Zlekceważony!Stara cena to 1 570 000 eur, nowa cena to 1 100 000 eur!W idyl…
$1,26M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny i elegancki luksusowy willa na sprzedaż w Jesenice, Dugi Rat zaledwie 170 metrów …
$1,59M
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Dom 3 pokoi w Grad Omis, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Lokalizacja: Omis Przestrzeń wewnętrzna: 297 m2 Wielkość działki: 593 m2 Morze: 200 m Sy…
$1,65M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Odkryj tę wyjątkową luksusową willę na sprzedaż w pobliżu Omiš, Chorwacja, zagnieżdżoną u po…
$1,85M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Wspaniała nowoczesna luksusowa willa z basenem zaledwie 6 km od Omis i 25 od centrum Splitu!…
$1,73M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Fenomenal nowy nowoczesny 1 linia 5 * * * * * willa na Riwierze Omis!Położony w malowniczej …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 213 m²
Ta oszałamiająca willa oferuje rzadką mieszankę całkowitej prywatności, luksusowego komfortu…
$2,12M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się dom z pięknym widokiem na morze i okoliczne wyspy …
$665,628
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 700 m²
Ultraluksusowa willa na sprzedaż w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Dalmacji, znajdu…
$2,92M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Ten ekskluzywny pierwszy rząd do kompleksu morskiego na sprzedaż na oszałamiającej Riwierze …
$1,32M
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Dom 9 pokojów w Grad Omis, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 700 m²
Lokalizacja: Omiš Zbudowany: 2023 Centrum miasta: 9 km Morze: 0,65 km Odległość od lotniska:…
$3,00M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 298 m²
Fantastyczna oferta na riwierze Omis - piękna luksusowa, nowoczesna willa z basenem, wellnes…
$2,88M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piękna willa na wzgórzu w Jesenice z zapierającymi dech w piersiach widokiem na morze!Zapewn…
$1,27M
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Dom 4 pokoi w Grad Omis, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Lokalizacja: Omis Zbudowany: 2016 Morze: 8 km Centrum Omis: 10 km Lotnisko: 37 km Przes…
$941,319
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Dom 4 pokoi w Grad Omis, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 175 m²
Lokalizacja: Omis Wybudowany: 2022 Morze: 850 m Centrum miasta: 6 km Powierzchnia wewnęt…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Gorąca wyprzedaż!Cena spadła z 1 700 000 eur do 1 105 000 eur!Sprzedaż tego bogatego mieszka…
$1,26M
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Dom 3 pokoi w Grad Omis, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 224 m²
Lokalizacja: Omiš Zbudowany: 2024 Centrum miasta: 5 km Odległość morza: 1 km Odległość od l…
$1,76M
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Dom w Grad Omis, Chorwacja
Dom
Grad Omis, Chorwacja
Powierzchnia 1 639 m²
Opis terenu: Ten wyjątkowy projekt rozwojowy znajduje się w wyłącznej lokalizacji nad miaste…
$479,527
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Dom 4 pokoi w Grad Omis, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Lokalizacja: Omis Morze: 0,6 km Centrum miasta: 3 km Przestrzeń wewnętrzna: 330 m2 Wielk…
$1,76M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Ta olśniewająca willa, położona w spokojnym zakątku Omiš i zaledwie 7 km od morza, jest idea…
$857,738
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Dom w Grad Omis, Chorwacja
Dom
Grad Omis, Chorwacja
Powierzchnia 3 332 m²
Opis przedmiotu: Ten wyjątkowy plac budowlany znajduje się w pierwszym rzędzie do morza w po…
$3,62M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 463 m²
Luksusowy Seafront Villa na sprzedaż - Riwiera OmišTa ekskluzywna luksusowa willa znajduje s…
$4,00M
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Willa w Mimice, Chorwacja
Willa
Mimice, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Fantastyczna nowa nowoczesna willa z basenem i windą na pierwszej linii do morza - absolutni…
$3,20M
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Chorwacji - Panoramiczny widok na morze Nieruchomości w Dugi R…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 270 m²
Ta wspaniała śródziemnomorska willa z basenem i otwartym widokiem na morze jest na sprzedaż …
$1,83M
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Willa w Lokva Rogoznica, Chorwacja
Willa
Lokva Rogoznica, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Villa, która spowodowała FURORE na chorwackim rynku nieruchomości!Czyste nowoczesne linie ni…
$1,50M
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Dom 4 pokoi w Podaspilje, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Podaspilje, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Dubrave, Omiška Rivijera Na dnie góry Omiš Dinara, w bezpośrednim sąsiedztwie Dubrave, znajd…
$1,50M
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