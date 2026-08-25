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Domy na sprzedaż w Opcina Okrug, Chorwacja

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wille
3
16 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 204 m²
Rozmieszczenie: Okrug Gornji Zbudowany: 2023 Centrum miasta: 4.6 km Morze: 0,1 km Odległość …
$1,56M
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Dom 11 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 11 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 11
Powierzchnia 327 m²
Trogir, Ciovo- Okrug Donji, budynek z 7 apartamentami Powierzchnia domu: 327m2 Powierzchnia …
$1,73M
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Dom 8 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 390 m²
Luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze, basenem i wellness, położona na wyspie Či…
$1,33M
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Willa 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Okrug, Okrug Gornji, willa jednoosobowa ok. 200 m2 na 3 piętrach, na powierzchni 466 m2. Now…
$1,10M
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Dom 5 pokojów w Okrug Donji, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Okrug Donji, Chorwacja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Okrug, dom z tarasem na dachu i basenem na dachu, 270,00 m2 Dwie nowoczesne, nowo wybudow…
$819 345
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Dom 10 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 221 m²
Dom rodzinny na Čiovo - Blisko plaży z oszałamiającymi widokiem na morze Położony w atrakcyj…
$980 450
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Dom 4 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 251 m²
Newly renovated semi-detached house with sea view, Okrug Gornji, Čiovo, Trogir On the island…
$653 221
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Willa 5 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
Sprzedajemy luksusową willę w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo, w doskonałej lokali…
$1,82M
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Dom 5 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 409 m²
Čiovo, Okrug Gornji Dom rodzinny z 4 apartamentami w Čiovo - Okrug Gornji Powierzchnia budyn…
$922 776
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Dom 6 pokojów w Okrug Donji, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Okrug Donji, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Čiovo, Okrug Donji, wybudowana willa o powierzchni 209,7 m2, na trzech piętrach, na działce …
$1,79M
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Willa w Okrug Gornji, Chorwacja
Willa
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
Sprzedajemy nową luksusową willę z basenem w miejscowości Okrug Gornji, na wyspie Ciovo, od …
$1,56M
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Dom 4 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury villa with pool and sea view – Island ČIOVO, bay Mavarčica In one of the quieter loca…
$1,66M
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Dom 8 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 306 m²
Apartment building on the island of Čiovo, Mavarčica bay, 150 meters from the sea The facili…
$653 221
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Dom 7 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 690 m²
Trogir - Wyspa Čiovo, Okrug Gornji, Dom mieszkalny z 4 podłogami 124; Powierzchnia mieszkaln…
$1,56M
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Dom 6 pokojów w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Okrug Gornji, trzeci rząd od morza, oferuje ten piękny dom oddzielony położony na dzia? ce o…
$507 527
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Dom 4 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa second row from the sea, Okrug Gornji, Mavarčica bay, island Čiovo The villa is locate…
$664 292
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Parametry nieruchomości w Opcina Okrug, Chorwacja

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