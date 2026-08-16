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Domy na sprzedaż w Grad Porec, Chorwacja

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wille
264
296 obiektów total found
Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piękna willa w Poreč, 3 km od morza i plaż!Powierzchnia całkowita 140 m2 Powierzchnia działk…
$972,103
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 266 m²
Przestronne nieruchomości w Porec area cca. 3 km od plaż na scenie ROH- BAU.Budynek o powier…
$1,21M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Willa z basenem otoczona przyrodą i zielenią należy do małej społeczności nowych nowoczesnyc…
Cena na zgłoszenie
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Visnjan Istria rustykalny kamienny dom na sprzedaż z basenem, garażem i dużym gruntem stanow…
$771,231
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Ta ekskluzywna, nowoczesna willa z basenem w okolicy Sveti Lovreč stanowi doskonałą okazję d…
$771,231
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Nice willa w pobliżu Porec, zaledwie 4 km od morza, jest na sprzedaż!Powierzchnia całkowita …
$659,341
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Urocza kamienna willa z basenem na sprzedaż w Sveti Lovreč, zaledwie 12 km od plaż w Poreč.N…
$1,35M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 189 m²
Dom z pięknym basenem w Poreč!Całkowita powierzchnia 189 m2 Ziemia to 450 q.m.W odległości z…
$914,052
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Powierzchnia 100 m²
New townhouse on the Croatian coast We present to your attention an exceptional opportunity…
$584,079
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Vizinada Istria śródziemnomorski dom na sprzedaż z basenem i panoramicznym widokiem stanowi …
$796,368
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Na wzgórzu z przepięknym widokiem na pola toczenia, winnice, gaje oliwne i odległe morze, Sv…
$663,317
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Dwie wille ze wspólnym basenem w Bonaci, Porec!Całkowita powierzchnia willi wynosi 381,61 m2…
$1,03M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Luksusowy kamienny palazzo z basenem na sprzedaż w Visnjan!Ta piękna replika tradycyjnych wi…
$2,37M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 216 m²
Willa nowoczesnego uroku w Nova Vas, Brtonigla, w budowie!Całkowita powierzchnia 216 m2 Ziem…
$1,37M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Urocza willa z prywatnym basenem otoczonym przyrodą i pokojem, zaledwie 11 km od morza i zab…
$651,262
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Atrakcyjnie zaprojektowany dom z basenem w dzielnicy Porec!Powierzchnia całkowita ok. 212 m2…
$948,329
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Nowa willa w budowie w Poreč, która ma być gotowa pod koniec 2024 r., rozpocznie się we wrze…
$817,710
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 198 m²
Willa tradycyjnego wzornictwa w Višnjan, 16 km od morza!Całkowita powierzchnia 198 m2 Ziemia…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Nowa willa z basenem w Višnjan w pobliżu Porec!Willa składa się z parteru i pierwszego piętr…
$1,49M
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Willa w Baderna, Chorwacja
Willa
Baderna, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
ISTRIA, POREČ - Dom rodzinny z dwoma mieszkaniami i przestronnym ogrodem, zaledwie 10 km od …
$794,082
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
My luksusowe zakwaterowanie kilku willi z basenem oferujemy SMART HOME willi w budowie z wid…
$648,574
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
POREC - śródziemnomorski dom z basenem, 5 km od morza!Powierzchnia mieszkalna: 172 m2 Wielko…
$760,528
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Willa w budowie z dwoma apartamentami i basenem w dzielnicy Poreč!To jest roh- bau willa 200…
$754,954
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Dom 3 pokoi w Kosinozici, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Kosinozici, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 1
Kod identyfikacyjny: 138- 12
$795,821
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Na sprzedaż znajduje się premium willa z prywatnym basenem położonym 12 km od morza, na powi…
$1,05M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Willa minimalistycznego designu w Poreč, niecałe 1 km od morza z widokiem na morze!Jest to j…
$1,54M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Luksusowa willa w budowie z widokiem na morze w okolicy Kastelir w pobliżu bardzo wymagające…
$2,23M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
W Poreč, zaledwie 7 km od morza, piękna willa z basenem i przestronnym podwórkiem jest na sp…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Fantastyczna willa z basenem w Višnjan, okolica Porec!Architektura willi przypomina Euphrasi…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Nowy villetta z basenem na sprzedaż w Porec okolicy, cca. 3 km od morza.Jest częścią większe…
$1,03M
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