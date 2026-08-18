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Domy na sprzedaż w Grad Korcula, Chorwacja

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14 obiektów total found
Willa w Zrnovo, Chorwacja
Willa
Zrnovo, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż unikalną luksusową willę w pierwszej linii nad morzem…
$1,37M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 8 pokojów w Cara, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Cara, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 396 m²
Korčula, strona południowa, dom w pierwszym rzędzie nad morzem o powierzchni podłogi 172m2 n…
$599,805
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Dom 3 pokoi w Zrnovo, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Zrnovo, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 341 m²
Zapraszamy do luksusowej oazy na czarującej wyspie Korčula, znajdującej się w Žrnovo, gdzie …
$2,00M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 1 pokój w Racisce, Chorwacja
Dom 1 pokój
Racisce, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 180 m²
Korčula, Račišće, sprzedajemy budynek biznesowy o powierzchni 180 m2, w charakterze olejarni…
$173,021
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Dom 4 pokoi w Zrnovo, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Zrnovo, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Korčula, Žrnovska Banja, willa o powierzchni mieszkalnej 280m ² i basen w pierwszym rzędzie …
$1,44M
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Dom w Grad Korcula, Chorwacja
Dom
Grad Korcula, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Tradycyjny kamienny dom, 90 m², miasto Korčula Ten kamienny dom, ukryty w jednym z najbardzi…
$276,788
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Racisce, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Racisce, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 123 m²
Korčula, Račišće, sprzedajemy autochtoniczny kamienny dom 100m od morza i 150 m od plaży. Pl…
$144,184
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Dom 11 pokojów w Zrnovo, Chorwacja
Dom 11 pokojów
Zrnovo, Chorwacja
Pokoje 11
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
House with Commercial Space, 480 sqm, Žrnovska Banja Located in the village of Žrnovska Banj…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Grad Korcula, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Korcula, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Korcula, near Vela Luka, detached house in the second row from the sea, 30m from the sea, 1…
$576,735
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Dom w Cara, Chorwacja
Dom
Cara, Chorwacja
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 2
Unique Opportunity to Create a Home in the Heart of Korčula In the heart of the charming vil…
$132,858
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Dom 3 pokoi w Zrnovo, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Zrnovo, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 341 m²
Zapraszamy do luksusowej oazy na czarującej wyspie Korčula, znajdującej się w Žrnovo, gdzie …
$1,94M
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Dom 4 pokoi w Racisce, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Racisce, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Korčula, Račišće, dom jednoosobowy w centrum miasta, położony 25m2 od morza. Całkowita powie…
$635,223
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Dom 4 pokoi w Cara, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Cara, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Korcula - Cara. Detached house overlooking the open sea and the vineyards of Posip. The hou…
$114,194
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Dom 5 pokojów w Grad Korcula, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Korcula, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Korčula, stare miasto, kamienny dom z rzędu na 4 piętrach, powierzchnia 54m2. Dom został zbu…
$807,429
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