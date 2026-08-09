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Domy na sprzedaż w Makarska, Chorwacja

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wille
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27 obiektów total found
Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Wyjątkowo atrakcyjna, nowa willa o nowoczesnym wzornictwie z panoramicznym widokiem na morze…
$1,48M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 900 m²
Opis przedmiotu: W cichej i poludniowej lokalizacji w pobliżu centrum Makarskiej znajduje si…
$1,36M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Opis terenu: W cichym miejscu z zapierającym dech w piersiach widokiem powstał dom, który łą…
$1,26M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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TekceTekce
Dom 7 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 534 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2013 Odnowione: 2021 Centrum miasta: 3 km Morze: 1,8 km Odl…
$1,82M
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Dom 5 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2016 Centrum miasta: 1 km Morze: 0,5 km Przestrzeń wewnętrz…
$1,29M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 409 m²
Nowa, bezlitosna willa z widokiem na morze w okolicy Village Veliko Brdo w Makarskiej, ok. 9…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Niedawno wybudowana willa z basenem i jacuzzi na wzgórzu nad Makarską z pięknym widokiem na …
$1,06M
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Dom 4 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 295 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2023 Centrum Makarskiej: 20 km Morze: 12 km Odległość od lo…
$1,29M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Elegancka śródziemnomorska willa z podgrzewanym basenem i panoramicznym widokiem na morze w …
$673,621
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowo wybudowana willa z basenem na sprzedaż w małej wiosce Rastovac, w gminie Zagvozd, oferu…
$909,202
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Niesamowita nowoczesna willa na sprzedaż w Makarskiej zaledwie 850 metrów od plaży!Jest wyst…
$1,15M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piękny Dalmacji autentyczny styl nieruchomości tylko 200 metrów od morza, z uroczym widokiem…
$909,202
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Dom 2 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2020 Centrum miasta: 1.4 km Odległość morza: 0,25 km Odległ…
$1,75M
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Dom 7 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2008 Odległość od lotniska: 80 km Powierzchnia wewnętrzn…
$1,76M
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Dom 4 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Dom w Ratazie Nowy dom na sprzedaż w barze. Powierzchnia domu wynosi 250 m2. Dom z pięknym w…
$354,190
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Ta luksusowa willa znajduje się w wyjątkowo spokojnej okolicy Draznice w pobliżu Makarska, o…
$800,555
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Dom 10 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Lokalizacja: Makarska Zbudowany: 2001 Odnowiony: 2007 Centrum miasta: 5 km Odległość od lotn…
$3,53M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Fascynująca ultranowoczesna willa atrakcyjnej lokalizacji w niezwykle popularnym mieście tur…
$1,14M
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Willa w Makarska, Chorwacja
Willa
Makarska, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Wyjątkowa nowoczesna willa o znakomitej lokalizacji z pięknym panoramicznym widokiem na morz…
$1,14M
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Dom 4 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
LUXURY VILLA WITH POOL IN THE HEART OF MAKARSKAOn Veliki Brdo in Makarska, there is a luxuri…
$1,44M
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Willa 5 pokojów w Makarska, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Makarska, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
www.biliskov.com  ID: 13622 Makarska, Veliko Brdo Luxury detached newly built villa with a…
$1,50M
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Dom 7 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Makarska, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 291 m²
Makarska, centrum, sprzedajemy cz?? ci domu, w przyrodzie, parterze i pierwszym pi? trze odd…
$818,964
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Dom 4 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
LUXURY VILLA WITH POOL IN THE HEART OF MAKARSKAOn Veliko Brdo in Makarska, there is a luxuri…
$1,44M
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Willa 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
MAKARSKA, komfortowy dwupoziomowy apartament z trzema sypialniami, 90,21 m2 z loggią o powie…
$409,482
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Willa 15 pokojów w Makarska, Chorwacja
Willa 15 pokojów
Makarska, Chorwacja
Pokoje 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 050 m²
www.biliskov.com  ID: 13621 Makarska, Veliko Brdo Three luxurious detached newly built vil…
$4,50M
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Dom 14 pokojów w Makarska, Chorwacja
Dom 14 pokojów
Makarska, Chorwacja
Pokoje 14
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Makarska, centrum, sprzedajemy dom o powierzchni 244 m2 na działce o powierzchni 482 m2, ze …
$1,47M
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Dom 4 pokoi w Makarska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
LUXURY VILLA WITH POOL IN THE HEART OF MAKARSKAOn Veliki Brdo in Makarska, luxurious villa n…
$1,44M
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