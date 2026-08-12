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Rezydencje na sprzedaż w Chorwacja

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3 obiekty total found
Rezydencja 8 pokojów w Pula, Chorwacja
Rezydencja 8 pokojów
Pula, Chorwacja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 650 m²
$438,034
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Rezydencja 3 pokoi w Fazana, Chorwacja
Rezydencja 3 pokoi
Fazana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 550 m²
FAZANADom z widokiem na morze i basen, 800m do plaży - całkowicie prywatne w gaju oliwnymIST…
$1,26M
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Rezydencja 8 pokojów w Bale, Chorwacja
Rezydencja 8 pokojów
Bale, Chorwacja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
BALE w pobliżu ROVINJHistoryczny kamienny dom ruiny z XVI wieku w centrum średniowiecznego s…
$151,781
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Parametry nieruchomości w Chorwacja

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