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Residential complex Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from € 2,326,000
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Residential complex Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
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Description Description
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About the complex

Residential complex in a quiet area, surrounded by greenery.

The project includes 4 buildings, landscaped area with recreation areas and small lakes, storage room.

Each apartment has an entrance hall, living room with dining area, kitchen, 3-4 bedrooms, 2-3 bathrooms, balcony or terrace. Some apartments have laundry room, walk-in closet, and storage room.

Facilities and equipment in the house

The complex also has a cinema hall, lounge area, basketball court, security system, and surveillance cameras.

Location and nearby infrastructure

Near the complex there are bus stops, shopping centers, school, and golf club.

New building location
Marmara Region, Turkey
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Residential complex Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from € 2,326,000
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Completion date: 2023
Developer: Stay Property
We are presented with new apartments in Kargicak - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 58.4 to 128.6 square meters. The distance to the sea is 100 meters. When it comes to new real estate in Kargicak, it is worth saying right away that it will suit lovers of peace and quiet. I also want to note that Kargyjak is one of the greenest and most picturesque areas 13 km from the center of Alanya. Kargicak stretches 4 km along the sea and 4 km towards the mountains. Beautiful panoramas open on the mountains of coniferous forests, Alanya and the sea. District infrastructure: two Migros supermarkets, also A 101, other shops, gas stations, a pharmacy, ATMs, public transport stops, schools, a park with barbecue areas on the promenade, camping and Perle restaurant, restaurants of various cuisines on the seashore and throughout the area, pizza, Turkish fast food with delivery. A farm bazaar is taking place on Fridays, and a bazaar 1 km from its — square on Tuesdays in neighboring Mahmutlar. There is transport along the promenade, there are taxi services and car rental. The sea in Kargicak is clean, beaches with sand and pebbles. Many beaches from residential complexes and hotels, but they are all open for sea holidays. 
Residence Roskoshnyy kompleks v Mersine
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Completion date: 2024

Complex in Mersin district Arpachbakhshin
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2 + 1, 120 net 
Start of construction 12/30/2022
End of construction 12/30/2024 
15-storey house - 3 blocks 
To the sea 480 meters 
Infrastructure
Outdoor pool
Open parking
Hamam
Sauna
Fitness
Barbecue Zone
Conversation
Playground
Basketball Zone
Generator
Security 7/24

 
Residential complex Apartments in the Residence
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Completion date: 2023

Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков земного шара и у вас есть возможность сделать этот райский уголок своим вторым домом и местом отдыха.

Погода в Авсалларе летом +30о С в среднем и +15 о С зимой.

 

Жилые комплексы Авсаллар занимают большую площадь и почти все имеют широкую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхать круглый год. В Авсалларе находятся супермаркеты, овощные и мясные лавки, еженедельно проходят фермерские рынки, сервисы аренды автомобилей и все, что нужно для комфортной жизни. На фермерском рынке вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, домашние сыр и творог, разнообразные оливки.

 

Через Авсаллар проходят автобусы в направлении центра Алании и Манавгата. Там вам будут доступны торговые центры, кинотеатр, боулинг, ночные клубы и изысканные рестораны с роскошными видами на город. Автобусные остановки расположены как на набережной, так и на основных улицах Авсаллара. Для вызова службы такси – достаточно нажать кнопку вызова у ворот вашего дома.

 

Район Авсаллар выбирают семейные люди и последователи экологически чистой жизни. Квартиры в жилых комплексах Авсаллара пользуются высоким спросом среди туристов и хорошо сдаются в аренду.

 

Жилой комплекс будет состоять из 2 блоков на 5 и 7 этажей. Доступны квартиры планировкой 1+1, 2+1, дуплекс 2+1, дуплекс 3+1, всего 50 квартир. Два жилых блока объединены общей территорией и инфраструктурой.

 

Для жителей и гостей резиденции Eden Garden на территории доступы: открытый и крытый бассейны, лаунж зона, кафе, фитнес салон, сауна, паровая комната, детская площадка в саду, беседка с мангалом для барбекю. Автопарковка на территории, территория охраняемая, с круглосуточным видеонаблюдением по периметру.

Начало строительства – декабрь 2021 года.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

 

Купить квартиру в Алании просто как никогда. Квартиры на этапе строительства доступна для приобретения с беспроцентной рассрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначальный взнос составляет 30%, остальная сумма вносится равными частями поквартально или  помесячно до декабря 2023 года.

 

Кроме пляжей и хвойных лесов, в Авсалларе доступны активные виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, сплавы по горной реке, погружение с аквалангом, прогулки на яхте – все это вы легко найдете в ближайшем туристическом центре.

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