  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante

el Verger, Espagne
depuis
$409,675
9
ID: 27674
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Village
    el Verger

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante

Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages dorées de la Costa Blanca, offrant un cadre idéal pour la détente et la vie quotidienne.

Depuis ces appartements à vendre à Alicante, situés à moins de 500 mètres, les résidents peuvent accéder à des supermarchés, des restaurants et des services de proximité. Les plages de sable de Les Deveses sont à seulement 1,3 km. Ondara et le grand centre commercial Portal de la Marina sont à 5,1 km, tandis que la ville cosmopolite de Dénia se trouve à 10,5 km au nord-est. Le club de golf de La Sella est à 12,7 km et le golf d'Oliva Nova à 13,6 km au nord. Les aéroports d'Alicante et de Valence sont respectivement à 104 km et 111 km.

Ce complexe résidentiel a été soigneusement conçu pour allier harmonieusement nature et modernité. Les résidents bénéficient de vastes jardins paysagers, d'une piscine rafraîchissante, d'une salle de sport entièrement équipée, d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un espace de coworking et d'un club social accueillant, le tout dans un environnement privé et sécurisé.

Ces appartements contemporains sont disponibles en 1, 2 ou 3 chambres, chacun offrant de généreux espaces intérieurs et de grandes terrasses idéales pour la vie en extérieur. Conçus avec une attention particulière aux détails, les logements intègrent des finitions haut de gamme et des espaces de vie ouverts pour maximiser le confort et la lumière naturelle. Chaque unité comprend une place de parking en surface et un ascenseur desservant tous les étages.


ALC-01096

Localisation sur la carte

el Verger, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

