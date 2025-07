Complexe résidentiel Allonbay Alba

Nous vous présentons de luxueux appartements neufs, duplex et penthouses situés en bord de mer entre Benidorm et Villajoyosa sur la Costa Blanca. Ces élégants bâtiments blancs, chacun avec seulement six étages, sont entourés de vastes espaces verts et offrent une à quatre chambres avec des espaces de vie spacieux.

Villajoyosa est une petite ville confortable sur la côte nord de la Costa Blanca. La ville côtière, très bien située - à côté de la grande station balnéaire de Benidorm et non loin de la capitale de la province - Alicante. C'est une ville pittoresque et délicieuse avec de belles plages de sable. En outre, des maisons de pêche très colorées le long de la côte, tout en surplombant la mer et sur fond de montagnes, sont autant d'éléments qui ajoutent à l'esthétique de cette ville. Villajoyosa est bien connue pour son industrie du chocolat et son tourisme.