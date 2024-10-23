  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer

Appartement dans un nouvel immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer

la Nucia, Espagne
depuis
$426,157
;
29
ID: 27665
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  Pays
    Espagne
  État
    Communauté Valencienne
  Ville
    la Nucia

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Ascenseur

À propos du complexe

Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea

Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des installations sportives de premier ordre. Ce lieu calme et familial est idéal pour ceux qui recherchent un style de vie paisible et actif près de Benidorm et d'Altea.

Ces maisons offrent un accès facile aux commodités essentielles: le centre commercial le plus proche est à seulement 500 m, le centre-ville de La Nucia à 2 km, les plages de Benidorm à 9 km, Altea à 11 km, le golf le plus proche à 12 km, le centre-ville d'Alicante à 45 km et l'aéroport d'Alicante-Elche à environ 61 km du projet, offrant ainsi une excellente connectivité régionale et internationale.

Le complexe est doté d'espaces communs paysagers comprenant une grande piscine entourée d'une végétation luxuriante, une salle de sport moderne entièrement équipée, un club social pour les résidents et des ascenseurs dans tous les bâtiments. Le cadre favorise le bien-être, le confort et un fort sentiment d'appartenance.

Les maisons à vendre à La Nucia, Alicante, se composent d'appartements et de penthouses de 2 et 3 chambres, chacun avec 2 salles de bain. Les intérieurs comprennent des espaces salon et salle à manger ouverts et baignés de lumière naturelle, des cuisines contemporaines avec îlot central et de grandes terrasses idéales pour la vie en extérieur. Les penthouses offrent des solariums privés avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Toutes les maisons comprennent un garage privé, et les aménagements privilégient la praticité, le confort et un design lumineux et moderne.


ALC-01104

Localisation sur la carte

la Nucia, Espagne
