Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid

Monforte del Cid, Espagne
depuis
$512,094
;
12
ID: 27720
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Village
    Monforte del Cid

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid

Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée pour son ambiance paisible et sa proximité avec les grandes villes, Monforte del Cid offre un parfait équilibre entre détente et accessibilité.

Depuis le complexe, plusieurs commodités et destinations clés sont facilement accessibles : un supermarché local est à seulement 2,4 km, l'école la plus proche à 3,1 km, le centre-ville d'Elche à 10,2 km, le célèbre golf de Font del Llop à 11,5 km, la ville d'Alicante à 15,7 km, les plages de Santa Pola à 22,4 km et l'aéroport d'Alicante à seulement 23,9 km.

La résidence comprend 60 appartements répartis sur trois immeubles modernes, chacun avec parking souterrain et caves privées. Les résidents bénéficient de deux grandes piscines communes, de deux jacuzzis relaxants, d'espaces verts paysagers, d'un espace de coworking, de terrains de pétanque, d'une aire de jeux pour enfants et d'un parking à vélos, créant ainsi un cadre de vie idéal pour tous les styles de vie.

Les appartements à vendre à Monforte del Cid, Alicante, offrent une surface construite comprise entre 88 m² et 136 m², avec des configurations de 2 ou 3 chambres et 2 ou 3 salles de bain. Les appartements du rez-de-chaussée bénéficient de terrasses à double orientation, tandis que les appartements du dernier étage offrent des solariums privés. Les intérieurs bénéficient de finitions haut de gamme avec placards intégrés, salles de bain entièrement équipées et cuisines modernes avec électroménager inclus. De grandes fenêtres stratégiquement placées assurent un ensoleillement optimal et une ventilation transversale tout au long de l'année, et chaque appartement est équipé d'une climatisation réversible. Les appartements sont conçus avec une attention particulière portée à l'efficacité énergétique et à l'architecture bioclimatique, maximisant le confort tout en réduisant l'impact environnemental.


ALC-01071

Localisation sur la carte

Monforte del Cid, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Vous regardez
Posez toutes vos questions
