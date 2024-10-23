Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia

Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante

Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerranéenne, dans la région de la Costa Blanca. Les appartements en bord de mer sont un choix idéal pour les amateurs de plage.

Le projet est entouré d'une variété de commodités quotidiennes et sociales, notamment des restaurants haut de gamme, des bars concept, des supermarchés, des pharmacies et des arrêts de bus. Il faut environ une heure pour rejoindre l'aéroport d'Alicante et la gare du train rapide AVE, qui constitue la principale liaison de transport entre Alicante et Madrid.

Situés dans un complexe résidentiel en première ligne des plages de sable de Dénia, ces appartements à vendre à Denia, Espagne offrent de grands espaces communs et une gamme d'équipements sociaux. Les résidents peuvent profiter de piscines communes pour adultes et enfants, douches extérieures, jardins paysagers, caméras de sécurité et accès direct à la plage.

La résidence propose des appartements de 2 ou 3 chambres, chacun offrant un salon spacieux avec une cuisine américaine moderne et de grandes fenêtres coulissantes offrant une vue imprenable sur la mer. Ces appartements en bord de mer sont livrés et prêts à emménager. Ils sont équipés d'une porte d'entrée renforcée, stores motorisés, pré-installation de climatisation, systèmes d'éclairage LED, eau chaude aérothermique, une cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers et un lave-vaisselle. Les appartements sont conçus pour maximiser la lumière naturelle du soleil et bénéficier de brises chaudes.

ALC-00277