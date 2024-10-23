  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela

Orihuela, Espagne
depuis
$277,931
50
ID: 32872
Dernière actualisation: 13/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    Vega Baja del Segura
  • Ville
    Orihuela

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante

Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, et abrite également Elche, la troisième plus grande ville de la Communauté valencienne. Cet emplacement en fait un choix idéal pour acheter un appartement à Orihuela ou ailleurs dans la Communauté valencienne.

Ces appartements soigneusement conçus sont idéalement situés à quelques pas d'un golf. De plus, ils se trouvent à seulement 5,5 km du parc d'aventures Rufete, où vous pourrez pratiquer des activités telles que le tir à l'arc, l'équitation et le quad. La ville espagnole traditionnelle de San Miguel de Salinas est à seulement 8 km, tandis que l'hôpital de Torrevieja est à 14 km. La plage est à environ 16 km, et les aéroports internationaux d'Alicante et de Murcie sont à environ 60 km des appartements.

Les appartements à vendre à Orihuela Alicante font partie d'une résidence récente offrant un parking commun et donnant accès à une grande piscine et à des espaces verts communs.

Ces appartements élégants disposent de chambres bien aménagées, chacune dotée de placards intégrés. La chambre principale comprend une salle de bain attenante avec douche à l'italienne. Le spacieux séjour est doté de grandes portes-fenêtres donnant sur une terrasse ensoleillée, laissant entrer la lumière naturelle. Les appartements comprennent également une cuisine américaine entièrement équipée, un coin repas ouvert et une salle de bain pour invités. Le nombre de pièces varie selon le type d'appartement. De plus, selon le modèle, les appartements peuvent disposer d'un jardin ou d'un solarium privatifs.


ALC-00440

Localisation sur la carte

Orihuela, Espagne
Soins de santé

