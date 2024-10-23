Le complexe résidentiel Lagune Homes est situé à Calpe, à proximité de la réserve naturelle de Las Salinas et à quelques minutes à pied de la célèbre plage de La Fossa, ainsi qu'à 10 minutes à pied de la plage Arenal. Deux bâtiments de dix étages avec une architecture originale offrent de nouveaux appartements de deux et trois chambres, chacun avec une terrasse parfaite pour profiter du temps ensoleillé et de la vue sur Calpe.

À distance de marche, infrastructure développée: Mercadona, Lidl, parcs, restaurants, cafés, école, parc d'attractions, musées, plage Arenal, plage de Fossa, Las Salinas réserve et, bien sûr, Peñon de Ifach rock.