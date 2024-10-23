  1. Realting.com
depuis
$423,948
depuis
$788,168/m²
;
8
ID: 27427
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Ville
    Calp

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

À propos du complexe

Русский Русский

Le complexe résidentiel Lagune Homes est situé à Calpe, à proximité de la réserve naturelle de Las Salinas et à quelques minutes à pied de la célèbre plage de La Fossa, ainsi qu'à 10 minutes à pied de la plage Arenal. Deux bâtiments de dix étages avec une architecture originale offrent de nouveaux appartements de deux et trois chambres, chacun avec une terrasse parfaite pour profiter du temps ensoleillé et de la vue sur Calpe.

À distance de marche, infrastructure développée: Mercadona, Lidl, parcs, restaurants, cafés, école, parc d'attractions, musées, plage Arenal, plage de Fossa, Las Salinas réserve et, bien sûr, Peñon de Ifach rock.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 94.0
Prix ​​par m², USD 4,921 – 5,233
Prix ​​de l'appartement, USD 462,595 – 491,873
Appartements 3 chambres
Surface, m² 111.0 – 113.0
Prix ​​par m², USD 4,526 – 4,571
Prix ​​de l'appartement, USD 502,413 – 516,467

Localisation sur la carte

Calp, Espagne

Complexe résidentiel Lagune Homes
