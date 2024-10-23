Appartement dans un nouvel immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada

  1. Realting.com
depuis
$635,703
30
ID: 27690
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Pilar de la Horadada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada

Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus prisées du sud de la Costa Blanca. Avec son charme méditerranéen et la proximité de toutes les commodités essentielles, cet emplacement allie atmosphère détendue et dynamisme local.

Depuis ces appartements à Pilar de la Horadada, plusieurs commodités essentielles sont facilement accessibles : la plage Playa Higuericas à 0,4 km, les restaurants et commerces locaux à 0,5 km, le centre-ville de Torre de la Horadada à 1,2 km, Pilar de la Horadada à 3,5 km, le golf Lo Romero à 7,4 km, le centre commercial Zenia Boulevard à 11,2 km, San Pedro del Pinatar à 12,1 km, les plages de la Mar Menor à 12,8 km, Torrevieja à 18,5 km, Carthagène à 35,2 km, l’aéroport de Murcie à 40,5 km, la ville de Murcie à 52,3 km et l’aéroport d’Alicante à 74,9 km.

Cette résidence sécurisée se compose de bâtiments conçus avec goût, répartis en six phases, offrant une combinaison de bâtiments de trois et deux étages. Les résidents bénéficient d’un cadre sécurisé et privé avec des jardins paysagers luxuriants, des piscines intérieure et extérieure, une salle de sport entièrement équipée, un spa bien-être et des espaces de détente et de convivialité.

Chaque appartement présente un aménagement contemporain ouvert reliant la cuisine, la salle à manger et le salon. Les intérieurs comprennent trois chambres spacieuses avec placards intégrés et deux salles de bains modernes, dont une attenante. Vous pourrez choisir entre des appartements en rez-de-chaussée avec jardin privé, des appartements en étage intermédiaire avec de grands balcons ou des penthouses avec terrasses privées sur le toit et vue sur la mer. Chaque résidence dispose d'une place de parking privée et d'un cellier.


ALC-01090

Pilar de la Horadada, Espagne
Vous regardez
