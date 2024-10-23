Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada

Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada

Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes. Ce quartier animé offre un large choix de restaurants, de boutiques et de services, ce qui en fait un lieu idéal pour une résidence principale ou secondaire.

Les appartements à vendre à Ciudad Quesada sont idéalement situés pour le confort et les loisirs. Supermarchés, restaurants et boutiques se trouvent à seulement 400 mètres, tandis que le centre-ville animé de Ciudad Quesada est à seulement 1,2 km. Le parcours de golf le plus proche, La Marquesa Golf, est à 3,1 km, tandis que celui de La Finca Golf est à 9,5 km. Les plages de sable de Guardamar del Segura sont à seulement 8,5 km et le littoral pittoresque de Torrevieja à 12,3 km. Les villes de Torrevieja et d'Orihuela sont respectivement à 12,5 km et 24,2 km. Pour les vols, l'aéroport d'Alicante est idéalement situé à 39,7 km et celui de Murcie à 63,8 km.

Le complexe résidentiel comprend 84 appartements modernes, avec des logements en rez-de-chaussée avec jardins privatifs ou des appartements en dernier étage avec de spacieux solariums. La résidence fermée est conçue pour la détente et les rencontres, avec de magnifiques espaces verts paysagers, des sentiers pédestres et une grande piscine commune en son cœur.

Chaque appartement est soigneusement conçu et comprend un espace de vie ouvert comprenant une cuisine entièrement équipée et un salon lumineux. Les logements sont livrés meublés et comprennent des appareils électroménagers haut de gamme, la climatisation, des stores électriques et un système aérothermique à haute efficacité énergétique pour l'eau chaude. Les salles de bains sont équipées du chauffage au sol pour plus de confort. De grandes terrasses ou des jardins privatifs offrent des espaces de vie extérieurs parfaits, et chaque propriété comprend une place de parking privée.

ALC-01060