Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada

Appartements 2 chambres en bord de mer avec vue sur la mer à Pilar de la Horadada

Mil Palmeras, au sud de la Costa Blanca, est une destination côtière prisée, réputée pour ses plages de sable fin, son climat méditerranéen et son style de vie dynamique. La région offre un large choix de restaurants, de bars de plage, d'installations sportives et de promenades pittoresques, ce qui en fait un lieu idéal pour les vacanciers comme pour les résidents permanents.

Les appartements à vendre à Pilar de la Horadada sont situés à 0,25 km de la plage, 0,3 km des restaurants et bars de plage locaux, 0,8 km d'un supermarché, 4 km du centre de Pilar de la Horadada, 9 km du golf Lo Romero, 14 km de Torrevieja, 45 km de l'aéroport de Murcie et 74 km de l'aéroport d'Alicante.

Ce complexe hôtelier de 24 appartements touristiques exclusifs offre des jardins paysagers, une piscine commune, une réception et un salon. La résidence sécurisée et fermée est conçue pour allier confort, intimité et loisirs, le tout dans un cadre balnéaire paisible. Chaque appartement présente un design contemporain avec des espaces de vie ouverts, des finitions haut de gamme et de grandes terrasses offrant une vue panoramique sur la mer. Entièrement meublés, ils comprennent une cuisine équipée, des appareils électroménagers intégrés, la climatisation, un garage et des rangements. Les intérieurs bénéficient d'une luminosité optimale et créent une atmosphère côtière relaxante.

ALC-01117