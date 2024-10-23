Appartement dans un nouvel immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa

Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa

Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagne. Connue pour ses bâtiments vibrants et colorés, la ville offre un charmant mélange de richesse historique, de traditions culturelles et d'attractions modernes. Villajoyosa a une riche histoire qui remonte à l’Antiquité. Initialement colonisée par les Phéniciens, puis par les Romains, elle a connu diverses influences culturelles au fil des siècles. Le nom de la ville, qui signifie « Ville Joyeuse » en valencien, reflète son atmosphère agréable. Le centre historique de Villajoyosa se caractérise par ses rues étroites et sinueuses et ses maisons aux couleurs vives. Ces bâtiments colorés, face à la mer Méditerranée, constituent l'un des sites les plus emblématiques de la ville. La ville est célèbre pour son festival annuel des Maures et des Chrétiens, qui a lieu fin juillet. Cette célébration vibrante comprend des défilés élaborés, des batailles simulées et divers événements culturels commémorant les batailles entre les Maures et les Chrétiens pendant la Reconquista. Villajoyosa possède plusieurs belles plages, dont Playa Centro, Playa El Paraiso et Playa Torres. Ces plages sont connues pour leur sable fin et doré, leurs eaux claires et leurs excellentes installations, ce qui les rend populaires auprès des locaux et des touristes. La ville est entourée de paysages naturels époustouflants, notamment de collines et de montagnes offrant des possibilités de randonnées et d'activités de plein air. Les vues panoramiques sur la côte constituent un attrait majeur pour les visiteurs.

Grâce à leur emplacement stratégique, ces appartements à vendre à Villajoyosa, Alicante sont à quelques pas de la plage, à 3 km du centre-ville de Villajoyosa et de toutes ses commodités, 7 km du pittoresque parcours de golf Puig Campana de 18 trous, 11 km du centre-ville de Benidorm et à seulement 52 km de l'aéroport d'Alicante.

La résidence dispose d'une grande piscine, de jardins luxuriants et de places de parking en option.

À l'intérieur de ces appartements modernes, vous disposez de deux ou trois chambres doubles avec placards selon le modèle, deux salles de bains dont une attenante à la chambre principale, une cuisine ouverte équipée et un coin repas, et un salon spacieux. avec de grandes fenêtres à la française qui laissent entrer suffisamment de lumière naturelle et mènent à la terrasse/balcon bien exposé.

ALC-00929