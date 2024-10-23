  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada

Rojales, Espagne
$462,651
17
ID: 27745
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Rojales

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium

Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le quartier offre la proximité du littoral et un large éventail de services accessibles à pied, idéal pour une résidence principale ou des vacances.

Le projet est idéalement situé à proximité des principales commodités : 0,3 km d'une pharmacie, 0,6 km d'un supermarché, 0,6 km de cafés et restaurants, 0,8 km d'un centre de santé, 1,5 km d'un parcours de golf, 2 km d'une école internationale, 6,2 km d'un centre commercial, 7,5 km de la plage de Guardamar, 12,4 km du centre-ville de Torrevieja et 39,6 km de l'aéroport d'Alicante.

Les appartements à vendre à Ciudad Quesada sont soigneusement conçus et disposent d'espaces communs paysagers paisibles autour d'une grande piscine. Cette oasis de verdure offre un cadre paisible pour se détendre ou profiter de moments conviviaux. De plus, chaque appartement dispose d'une place de parking attitrée au sein d'une résidence sécurisée, pour un confort optimal.

Disponibles en 2 et 3 chambres, ces élégants appartements disposent soit d'un jardin privé au rez-de-chaussée, soit d'un spacieux solarium sur le toit au dernier étage. À l'intérieur, vous découvrirez des espaces de vie ouverts et lumineux comprenant un salon, une salle à manger et une cuisine entièrement équipée. Des salles de bains modernes et des chambres spacieuses rendent chaque logement à la fois confortable et pratique au quotidien.


ALC-01037

Rojales, Espagne
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$935,896
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$235,446
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$393,194
Rojales, Espagne
depuis
$393,194
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$329,624
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$260,167
el Verger, Espagne
depuis
$260,167
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$935,896
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$351,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 48–115 m²
3 objets immobiliers 3
Conception unique avec construction de haute qualité et matériaux haut de gamme. Complexe résidentiel Azure Residencial est situé à quelques mètres de la plage, entouré de montagnes. Dans les parties communes il y a une piscine, de vastes jardins, une aire de jeux, une salle de sport entière…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
350,814
Apartment 3 chambres
91.0 – 115.0
594,500 – 742,242
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$426,157
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
