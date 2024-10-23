Appartement dans un nouvel immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales

Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante

Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de ses paysages, son dynamisme international et son accès à des équipements de premier ordre. Les résidents profitent d'un style de vie cosmopolite avec une sélection de restaurants gastronomiques, de boutiques et d'installations de loisirs, le tout dans un cadre de paysages luxuriants et de charme méditerranéen.

Les appartements à vendre à Rojales, Alicante, sont idéalement situés pour un séjour pratique. Un supermarché haut de gamme se trouve à seulement 500 mètres, tandis que des restaurants renommés et des cafés chics se trouvent à moins d'1 km. Les amateurs de golf apprécieront le prestigieux parcours situé à seulement 3 km. Les amoureux de la nature pourront explorer le magnifique parc naturel de La Mata, situé à 5 km des résidences. Les plages dorées de Guardamar et Torrevieja, notamment celles de Les Ortigues et d'El Moncayo, sont à 6-8 km. Pour un voyage sans souci, l'aéroport d'Alicante est à seulement 40 km.

Ce complexe résidentiel magnifiquement conçu offre un havre de paix exclusif avec des jardins paysagers impeccables, une piscine digne d'un complexe hôtelier, une aire de jeux pour enfants et un parking privé. La résidence sécurisée et fermée garantit intimité et tranquillité, créant un refuge idyllique pour les propriétaires exigeants.

Chaque appartement est un chef-d'œuvre de design contemporain, alliant élégance et confort. Dotés de 2 ou 3 chambres spacieuses et de 2 salles de bains élégantes, ces logements offrent des espaces de vie ouverts baignés de lumière naturelle. Les résidences du rez-de-chaussée bénéficient de jardins privés luxuriants, tandis que les appartements du dernier étage comprennent de vastes solariums, parfaits pour se détendre au soleil. Des matériaux de qualité supérieure, des finitions soignées et des cuisines et salles de bains ultramodernes rehaussent l'ambiance luxueuse de ces appartements raffinés.

ALC-01029