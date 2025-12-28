  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Lesser Sunda Islands
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bali
250
Badung
154
North Kuta
78
Kuta Selatan
61
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 46 m²
1 objet immobilier 1
Projet XO I Canggu Villas & Appartements à vendre à Canggu, BaliVillas et appartements de luxe à vendre dans le complexe unique XO Project I Canggu, situé dans la rue la plus touristique de Canggu - Batu Bolong. Ce complexe est idéal pour ceux qui aiment être à l'épicentre de l'action et pro…
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Pecatu, Indonésie
depuis
$99,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un complexe de bien-être de prochaine génération qui combine l'immobilier d'investissement et les expériences de style de vie.Le projet est en cours de construction sur un site de 2,5 hectares utilisant l'impression en béton 3D (3DCP), une technologie future qui assure une construction rapid…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonésie
depuis
$157,000
Options de finition Аvec finition
Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.Le premier hôtel à Nuanu Creative City, ouvert aux investissements privés.L'hôtel est situé au centre du pôle créatif Nuanu Creative City sur la côte sud-ouest de Bali à Nuanu, sur un terrain de 8 400 m2.Ce n'est pas seulement un nouvel ob…
Agence
Smart Home
OneOne
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$348,194
Nous offrons des maisons de ville avec piscines 5 x 2,5 m, terrasses sur le toit, et des places de parking.Achèvement - octobre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone touristique pittoresque d'Uluwatu, à 8 minutes de l'océan et à 30 minutes de l'a…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonésie
depuis
$112,728
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Penestanan, Indonésie
depuis
$67,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 28–45 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement avec vue sur la jungle et la cascade. Appartements avec attractivité d'investissement à partir de 14,3% par an (location à long terme) ; à partir de 17,07% par an (location journalière). Finition clé en main complète. Augmentation du coût après l'achèvement de la constructi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.0
79,000
Apartment 2 chambres
45.0
99,000
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$318,348
Nous offrons une maison de ville avec une piscine et un jardin.La résidence est sécurisée 24h/24.Achèvement - septembre 2024.Installations et équipement dans la maison Il est possible d'installer un système "Smart Home".Emplacement et infrastructure à proximité Supermarché - 1 minuteOcéan - …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$348,194
Appartements et villas sont proposés dans un complexe rénové avec achèvement au milieu de 2025. Actuellement, 5 appartements et 3 villas avec leurs propres parcelles sont disponibles à l'achat. Tous les appartements sont d'une chambre, et les villas disposent de trois ou quatre chambres. L'i…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ce complexe n'est pas seulement des appartements, c'est la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'interaction avec la nature sur les rives de l'océan Indien, dans la région de Canggu.Chaque appartement dispose de piscines privées, jacuzzis ou salles de bains, climatisation centrale, t…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Ungasan, Indonésie
depuis
$132,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 33–55 m²
2 objets immobiliers 2
Le projet est situé sur le front de mer le plus instagrammable de 27 hectares et se compose de villas, maisons de ville et appartements. Le complexe dispose d'une infrastructure complète de 20 000 m2, conçue pour soutenir les loisirs confortables et la vie quotidienne des résidents. Sur le t…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 81–162 m²
4 objets immobiliers 4
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.0
280,000 – 430,000
Apartment 2 chambres
162.0
540,000 – 840,000
Agence
ESTABRO
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonésie
depuis
$1,98M
Un complexe de villas sur le front de mer donnant sur le mont Agung sacré (environ 3 km de haut). Le projet comprend 250 villas, les maisons sur la première ligne ont des piscines privées avec l'eau de mer. Sur une superficie de 12 000 m2, il y aura un restaurant, un café, une boulangerie, u…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$348,194
Le projet unique situé sur la rue la plus touristique de Changgu, Batu Bolong.C'est un complexe de 6 villas doubles et 4 étages d'appartements. Sur le toit du complexe, un espace de 400 m2 sera créé :restaurant et un barsalle pour les réunions d'affairescinéma en plein airpiscine à débordeme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
depuis
$127,105
Le premier hôtel romantique à Bali, créé spécialement pour les couples, les amoureux et les lunes de miel. Ce projet sera inclus dans une gamme exclusive d'hôtels de charme avec un style unique et un service personnalisé.Les visiteurs auront accès à un complexe SPA, une piscine avec un coin …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Dans la zone fermée du complexe il y a un parking, un coin salon et une piscine commune. Entourés de magnifiques rizières dans un endroit calme et paisible, ces maisons de ville conviennent à la fois à la location résidentielle, longue et à court terme. Type de propriété : Louer 25 ans (reno…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonésie
depuis
$155,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartement moderne avec vue sur l'océan.Appartements attrayants pour l'investissement. L'occupation moyenne de l'île est de 70 à 90 %. La saison touristique est de 365 jours. Rendement locatif - 17%. Le remboursement en 6 ans.Appartement avec une terrasse privée donnant sur l'océan, d'où vo…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
depuis
$421,314
Nous offrons des villas avec piscines, cuisines d'été, espaces barbecue.La résidence dispose d'un spa, d'un restaurant, d'une salle de sport, d'une salle de jeux pour enfants, d'un mini parc, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - 3ème trimestre de 2024.Installations e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$676,490
Nous proposons des appartements exclusifs avec vue panoramique sur la côte. La résidence dispose:Ascenseur privé pour la plage68 m piscine à débordement sur le bord de la falaiseService de concierge 5 étoiles personnelRestaurant et barClub de fitness et gymnaseCours de yoga, studio de danseJ…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$699,069
Le complexe se compose de 6 villas. Chaque maison dispose d'une grande piscine avec une douche extérieure et un parking.Les villas sont idéales pour la résidence permanente et la location.Emplacement et infrastructure à proximité Les villas sont situées dans un endroit calme et confortable, …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Un complexe haut de gamme de 40 appartements situé au cœur de Canggu. Un style de vie spécial avec piscine sur le toit et vue sur l'océan. Le projet s'adresse aux personnes qui apprécient les espaces uniques, les intérieurs haut de gamme, les technologies modernes et l'ergonomie.Liquidation …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$118,187
Complexe résidentiel dans une nouvelle communauté fermée avec une infrastructure diversifiée pour la vie, le divertissement et les loisirs.Points d'attraction communautaires : objets d'art, aires de marche, entraînement, terrains de jeux pour enfants, ping-pong et échecs en plein air.Rendeme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$174,097
Un projet avec un seuil d'entrée bas dans un emplacement prestigieux à quelques minutes en voiture de l'océan azur et l'une des meilleures plages de Bali - Plage Melasti.La résidence dispose d'un jardin d'enfants et des studios pour enfants, d'une piscine de 40 x 50 m et d'un terrain de spor…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$393,956
Les emplacements peuvent être premium, recherchés, stratégiques ou exceptionnels. Dans le point le plus recherché de l'île, à seulement 2 minutes de la célèbre plage de l'île - Uluwatu, une propriété d'hôtel avec vue sur l'océan et un nombre limité d'unités est en construction. La tâche des …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$547,160
Un mini complexe de villas clé en main exquis. Vous pouvez choisir entre 2 villas de 125,7 m2 et 3 villas de 424 m2. Chaque villa dispose d'une piscine privée. Les villas de 3 chambres disposent d'une terrasse sur le toit avec un coin barbecue.Caractéristiques des appartements tuiles de porc…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$243,735
Des villas sont proposées à la vente dans un petit complexe rénové à Ubud. Au total, le complexe comprendra 6 villas de deux chambres, 3 villas de trois chambres et 1 villas de cinq chambres, ainsi que 8 appartements et 1 penthouse.La propriété d'investissement dans le projet proposé convien…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$248,710
Une communauté fermée dans les collines pittoresques de la zone la plus recherchée de Bali - Canggu.Les architectes ont réussi à combiner les technologies modernes et le design minimaliste, qui vont de pair avec le paysage naturel.Caractéristiques:grandes routes et stationnementjardins tropi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet élégant à Bali dans le quartier Badung.15% de ROI. La villa convient à la fois pour l'investissement pour la location et pour le format d'une deuxième maison.XO Pandawa Appartements pour ceux qui apprécient le style de vie et de style actif. Complexe fermé de vill…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Canggu, Indonésie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
SWOI BERAWA est un complexe résidentiel dans un quartier populaire de Canggu. Acompte de 25 %. Canggu est la zone la plus populaire de Bali parmi les touristes, ce qui garantit l'attractivité de l'investissement et le retour sur investissement. Villa avec rénovation et mobilier design.…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$85,099
Situé dans l'enclave côtière exclusive de Nusa Dua, le complexe offre une retraite raffinée où le luxe, la culture et la connexion convergent. Entouré d'une hospitalité de classe mondiale et de plages vierges, il redéfinit la vie moderne avec une sélection d'appartements élégants, de maisons…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonésie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 38–52 m²
3 objets immobiliers 3
Projet élégant LOYO Le développement conquiert maintenant Bukit.XO Pandawa est un complexe en toute liberté pour ceux qui apprécient le style de vie, la liberté et le style.42 UNITÉ52 m2 salon + balcon44 m2 salon + balcon40 m2 salon + balcon38 m2 salon + balcon25 m2 salon avec vue sur l'océa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
135,000
Studio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonésie
depuis
$328,296
Le complexe comprend 16 villas de 2 à 4 chambres, construites avec une attention particulière aux détails et utilisant des matériaux de haute qualité.Caractéristiques:piscines privéesvue pittoresqueEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone pittoresque de …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$189,019
Nous proposons des appartements meublés, des maisons en terrasse et des villas, créés spécifiquement pour les surfeurs. Les appartements et penthouses disposent d'entrées privées et de terrasses. Les appartements au rez-de-chaussée, les villas et les maisons mitoyennes disposent de piscines …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$815,767
Le complexe comprend 4 grandes villas avec un toit exclusif, où vous pouvez faire une fête barbecue et admirer le coucher de soleil.Nous vous proposons une villa meublée avec une piscine, une terrasse sur le toit et un parking.La résidence est sécurisée 24h/24.Avantages La société de gestion…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$139,138
Appartements loft de deux niveaux avec meubles et appareils. Infrastructure de résidence: hall, jardin, parking souterrain, fitness, piscine, restaurant, hôtel, réception ouverte 24h/24 et sécurité. Le projet est déjà terminé !Caractéristiques des appartements Chaque appartement comprend un …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$217,869
Complexe moderne de deux étages de 6 maisons de ville aux couleurs délicates avec piscine privée et plantes exotiques.Chaque maison dispose de deux chambres spacieuses avec salle de bain au sol et au premier étage, un bureau, cuisine et salon. Un balcon et de grandes fenêtres panoramiques do…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Appart-hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Appart-hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Appart-hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Appart-hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Appart-hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonésie
depuis
$95,045
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Azoria Living – Luxe, Lifestyle & Investissement à Uluwatu, Bali.Un concept unique de bien-être et de vie inspiré de Resort.Aperçu du projet :Azoria Living by COCO Development redéfinit les possibilités de vie et d'investissement modernes à Bali.Situé à seulement 3 minutes de la plage de Nun…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$742,980
Nous proposons des villas spacieuses et lumineuses avec jardins et piscines.Achèvement 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Berawa Beach est situé sur la côte sud-ouest de l'île de Bali
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$83,466
Il y a 38 appartements dans un complexe moderne au cœur d'Ubud. Types d'appartements: studios standard, studios en verre, appartements avec arches et appartements duplex. Les appartements sont idéals pour la revente pendant la construction ou pour la location à des nomades numériques ou free…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$288,503
Complexe à 2 minutes de la plage de Batu Belig, avec piscine, restaurant, espace de co-travail et maisons de ville de 2 chambres. Plomberie, mobilier, ventilation et climatisation de qualité supérieure.La société de gestion du développeur exerce des fonctions d'organisation : concierge, syst…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
depuis
$210,906
Les maisons de 40 m2 ont un terrain clôturé de 100 m2 avec une piscine et un espace de loisirs. Le complexe dispose d'une piscine commune, d'un café et d'un espace de co-travail.Locataire - 30 ans. Période de construction: 12 mois.Plan de paiementLe jour de la signature du contrat 30% du pre…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$188,024
Des biens immobiliers générateurs de revenus avec un rendement élevé sont proposés à la vente! Bali est l'un des endroits les plus désirables et attrayants non seulement pour les voyages de courte durée, mais aussi pour les séjours de longue durée. Les conditions climatiques vous font sentir…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$2,39M
Les villas modernes seront construites dans un style industriel. Le bambou à l'extérieur des fenêtres crée un sentiment de calme et de tranquillité. Chaque villa comprend:Piscine 80 m2 avec espace détenteCuisine ouverte avec espace barbecueJacuzzi et saunaCinéma et cheminée sur la terrasseSp…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$3,09M
Nous offrons une villa exclusive avec des services 5 étoiles et une vue panoramique sur l'océan, terrasse sur le toit et piscine de 108 m2.Achèvement - 2e trimestre de 2021.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à distance de marche des plages et des clubs de plage…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonésie
depuis
$427,780
Le complexe se compose de 95 studios et appartements confortables avec 1-2 chambres. C'est plus qu'une maison. C'est un sanctuaire, où chaque moment est rempli de plaisir et de confort.Caractéristiques:cour confortable avec une aire de jeux pour enfantsterrasse sur le toit avec piscinerestau…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$146,242
Le complexe se compose de 66 maisons de ville premium, dont seulement 6 chambres et 12 lots de deux chambres sont disponibles à l'achat. L'infrastructure du complexe est harmonieusement intégrée au paysage et naturellement délimitée par un ruisseau. Il comprend:Réception avec un personnel at…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$358,141
Le complexe de boutiques isolé à Ubud, Bali, offre une vue imprenable et est situé à distance de marche d'une cascade pittoresque. Le projet comprend 5 villas spacieuses et modernes avec 2-3 chambres.Chaque villa a:grand espace extérieur avec terrasse et piscinepittoresque grand jardin avec …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$243,735
Nous offrons différentes villas (vente) et maisons de ville dans un projet prestigieux et à grande échelle. Les villas disposent de piscines privées. Au total, environ 600 unités sont prévues (en 3 étapes de construction) sur une superficie de 21 hectares.La résidence dispose de restaurants,…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$387,987
Le complexe de villas isolé à Ubud, Bali, offre une vue imprenable et est situé à quelques pas d'une cascade pittoresque. Vous pourrez profiter de l'harmonie avec la nature ici et échapper à l'agitation de la vie urbaine. Le projet comprend 12 villas avec 2-3 chambres. Des villas modernes as…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonésie
depuis
$373,065
Villas meublées et maisons de ville avec piscines privées et places de parking dans un petit complexe sont à vendre. L'intérieur est imprégné de l'esprit inspirant de Japandi, donnant un caractère unique et une simplicité raffinée à votre maison. Une simplicité exquise et la capacité de mett…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonésie
depuis
$422,807
Immobilier de classe européenne dans le paradis tropical de Bali ! Le complexe aura une infrastructure de club pour plus de 50 types d'activités - aires de loisirs, SPA, gymnase, piscine, lieux d'événements, etc. Un médecin et une infirmière permanents seront disponibles sur place. Il y a 6 …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$574,221
Le complexe est sur une colline dans un emplacement naturel unique: un côté est un canyon, de l'autre côté est une forêt. Cela crée une intimité absolue. Le complexe comprend 18 villas (vendues), 20 appartements, restaurant, bibliothèque et centre de spa.Le terrain est loué pour 39 ans avec …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 25–92 m²
44 objets immobiliers 44
Le projet Pandawa Dream de LOYO&BONDAR est un endroit où le luxe rencontre des investissements rentables!1. ObjetsAppartements d'une chambre:- Surface de la maison : 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Salle de bains: 3,4 m2- Chambre: 9,0 m2- Salle de séjour : 8,3 m2- Balcon: 5,9 m2Appartements de deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Apartment 2 chambres
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Appartement
92.0
320,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$1,19M
Le premier complexe privé de villas premium avec infrastructure hôtelière à Bali.En plus des services et commodités de type hôtel tels qu'une salle, coworking, restaurant et sécurité 24 heures, le complexe offre également la possibilité d'entretien centralisé des villas de l'extérieur, sans …
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonésie
depuis
$410,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 101–337 m²
3 objets immobiliers 3
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the Indian Ocean in the prestigious Sanur area. Sanur is known as Bali's most developed resort with a scenic 5.5 km promenade, pristine white-sand beaches, and a calm lagoon protected by reefs. Key amenitie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
101.0
410,000
Apartment 2 chambres
202.0
780,000
Apartment 3 chambres
337.0
3,50M
Agence
ESTABRO
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$343,119
Début des ventes d'un nouvel immeuble avec des conditions spéciales pour les clients de Tranio.Depuis le début des ventes en novembre, le développeur a déjà augmenté les prix des appartements dans la première phase de plus de 15%.Appartements avec une bonne vue et un concept de volcan. Les r…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$59,492
Nous offrons des appartements avec des entrées privées.La résidence dispose d'un jardin d'enfants et d'une aire de jeux pour enfants, de restaurants et de cafés, d'une salle de sport, d'un centre de spa, d'un espace de co-travail, d'une piscine et de terrains de sport.Installations et équipe…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonésie
depuis
$99,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Notre hôtel de luxe, situé dans l'un des meilleurs endroits à Bali - à 400 mètres de la plage de Melasti, Bukit.Le projet comprend 90 unités, conçues avec un accent sur le style unique, les vues panoramiques, le haut niveau de s…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$1,84M
Une luxueuse villa avec un spacieux salon sur le toit donnant sur l'océan, un jardin tropical et une piscine à débordement est proposée. Finitions de haute qualité, matériaux haut de gamme, solutions de conception réussies - tout le meilleur est réalisé dans ce projet.Une incroyable villa de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Le complexe résidentiel moderne comprend une grande piscine, une terrasse avec un coin salon sur le toit, une salle de sport, un restaurant, un cinéma en plein air.Les appartements sont vendus meublés et équipés.La société de gestion du promoteur tient des registres fiscaux, maintient le ter…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$885,406
Nous offrons des villas entièrement équipées avec deux piscines (l'une d'entre elles sur le toit), de beaux jardins, des places de parking, des espaces de salon sur le toit et une vue sur l'océan.La résidence dispose d'un service de sécurité et de conciergerie 24h/24.Seulement 2 villas à ven…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$161,164
Ce n'est pas seulement un hôtel séparé, mais un espace culturel qui plonge les clients dans le riche patrimoine de Bali. Le concept est basé sur l'idée de combiner l'architecture traditionnelle, l'art et l'artisanat avec le confort moderne. Ici, chaque élément - de la conception des chambres…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$117,391
Nouveau complexe résidentiel avec service d'hôtel dans une zone populaire de l'île.Un complexe d'appartements privés avec jardins et salons sur terrasses et toits. L'atmosphère extérieure calme et l'énergie créée à l'intérieur du complexe organique se complètent mutuellement.Possibilités d'i…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,981
Les appartements sont livrés avec finition clé en main, mobilier et appareils de classe premium. Parfait pour l'investissement et la résidence personnelle. Les équipements du projet sont piscine, co-working, salons, spa, hammam, lieux pour les fêtes.Le design est un style cosy et élégant : g…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$164,148
Nous offrons des appartements modernes haut de gamme avec leur propre infrastructure. La résidence dispose d'un restaurant, d'un centre de co-travail, d'une piscine, d'une salle de sport, d'un parking, d'une terrasse sur le toit avec une vue pittoresque, d'un service de conciergerie et d'une…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$89,535
Le complexe haut de gamme sur la deuxième ligne de l'océan se compose d'appartements et de villas.Les appartements modernes sont construits dans le style balinais, et ont des fenêtres au plafond, des aménagements pratiques et des balcons privés.Les villas intelligentes sont au rez-de-chaussé…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$179,071
C'est la plus grande éco-ville unique située à Pererenan, qui occupe une superficie de 2 hectares à 600 mètres de la plage de Lyma, incarnée dans le style moderne de Singapour. C'est un endroit où le design urbain et la nature balinaise sont en harmonie, créant un espace confortable pour viv…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$152,210
Les appartements allient confort moderne et convivialité avec le potentiel pour une croissance de valeur significative et un revenu stable. En tant que produit d'investissement, il s'agit d'un investissement à long terme dans un projet de qualité, bien pensé.De beaux appartements sûrs attire…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonésie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
WOI Berawa est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Berawa – l'un des quartiers les plus prestigieux et animés de Bali. Ici, la vie sociale de l'île est juste à votre porte: restaurants haut, bars, trois des meilleurs clubs de plage (Finns, Atlas, La Brisa), et à seulement 300 mè…
Développeur
SWOI DEVELOPMENT
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$363,116
L'idée principale du projet est de créer des terrasses autour du complexe avec des bancs, où vous pourrez vous détendre et communiquer. C'est pourquoi nous avons construit le complexe résidentiel sans vélos et voitures. Tо atteindre cela, il ya 2 parkings souterrains avec des espaces assigné…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
depuis
$288,503
Des villas de deux étages dans deux complexes voisins sont proposées. Sur les 13 villas, 7 sont disponibles à l'achat. Les villas sont situées à côté de la zone premium de Nusa Dua, entouré par les hôtels les plus chers et les meilleures plages de l'île. Grâce à la nouvelle autoroute à quatr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonésie
depuis
$189,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali d'un développeur avec plus de 20 ans d'expérience à Bali!Notre HOTEL BOUTIQUE Prime Prima Résidence, située dans l'un des meilleurs endroits - sur la rue principale de la région de Bali - Canggu, à seulement 300 mètres de la plage Bolong de Ba…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonésie
depuis
$180,563
Résidences haut de gamme éco-luxe à Bali, conçues avec des matériaux de haute qualité, des technologies avancées d'économie d'énergie et leur propre infrastructure de club privé. Les résidences offrent une vue panoramique sur la jungle tropicale, le jardin pittoresque et les rizières vertes.…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$626,649
Le complexe élégant et confortable de 51 villas avec une piscine commune, un bar et une terrasse sur le toit avec vue sur l'océan. Il y a une zone de vente au détail avec des locaux commerciaux et une aire de jeux pour enfants sur le territoire.Le projet très demandé dans l'emplacement premi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$616,800
La première phase du projet comprend des maisons de ville meublées, des villas avec piscines privées et des jardins.Le complexe est le choix parfait pour les investisseurs, offrant un rendement élevé, un revenu passif durable et le confort pour les deux vie et investissement.Infrastructure:p…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$134,204
Un complexe hôtelier moderne, avec tout l'environnement pour une vie confortable, comprend:Rez-de-chaussée - salle de conférence, espace d'exposition, parking souterrain, bureaux internes, cuisine et rangement.Premier étage - piscine, coin salon, club de jour de la piscine, restaurant et bar…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$492,445
Le complexe résidentiel moderne, à seulement 80 mètres de l'océan, se compose de 53 villas avec piscines (seulement 18 maisons avec 1 et 2 chambres restent à vendre).Garantie du développeur en vertu du contrat : 10 ans pour la construction et 2 ans pour l'étanchéité. Des maisons sont constru…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$193,993
Appartements dans un complexe à faible hauteur avec vue sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.Propriété : bail de 25 ans.Rendement de location prévu par le promoteur - 19 %.Équipé de tout le nécessaire pour des locations quotidiennes réussies.Occupation: 78%Prix au stade prévente: à par…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$179,071
Le complexe a seulement des options pour l'achat secondaire, 2 appartements aux premier et deuxième niveaux, au prix de 170 000 $ et 180 000 $.Prestations complexes:spa, salle de yoga;café;aire de jeux;centre de remise en forme;le coworking;bar sur le toit et restaurant en front de mer;plage…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ungasan, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 26–125 m²
6 objets immobiliers 6
Le complexe se compose de villas, maisons de ville et appartements, et est situé sur la côte de la plage de Melasti, sur une superficie de 21 hectares. L'infrastructure du complexe comprend des restaurants, des cafés, des boulangeries, des spas, des centres de yoga, des supermarchés, des bou…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0
90,000
Villa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Studio
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$318,348
Villas dans un endroit idéal pour des vacances d'investissement, de détente et de vie.Le projet est en phase de prévente. Après le début des ventes, le seuil d'entrée augmentera considérablement.Le prix des villas comprend la finition, le mobilier et les appareils électroménagers. Montants d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,484
Nous offrons des appartements et des villas avec piscines, jardins, parkings, vue sur la baie. La résidence dispose d'une piscine commune et d'un bar, d'un espace de co-travail, d'une salle de fitness, d'un restaurant sur le toit, d'une salle de massage, d'un studio de yoga, d'un service de …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pecatu, Indonésie
depuis
$500,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 186–275 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe se compose de 10 villas de luxe situées dans une zone de conservation à Bukit. Le complexe est situé sur une colline surplombant l'océan. Chaque villa possède sa propre piscine. Les plages de Samsara et Pantai sont accessibles à pied. Des matériaux de qualité supérieure sont util…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonésie
depuis
$234,194
Un projet immobilier sur Bali dans Nuanu Creative City, à 10 minutes à pied de l'océan, à 5 minutes de toutes les installations de la ville. Nous offrons un nouveau type d'immobilier que vous pouvez utiliser pour la vie communautaire à temps partiel, profiter de vacances dans l'accueil de la…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$94,509
Un hôtel boutique avec 50 chambres, offrant une vue sur le canyon, la jungle et la rivière, en plein centre du cœur spirituel de Bali. L'hôtel comprendra:grande piscine à débordement pittoresque donnant sur la junglespa avec des soins traditionnelsrestaurant pour les invitésL'hôtel est conçu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonésie
depuis
$119,000
Options de finition Аvec finition
Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.La proximité de l'o…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$348,194
La résidence dispose d'un espace de co-travail, d'un restaurant, d'une salle de sport, d'une piscine à débordement avec vue sur l'océan, d'un service de conciergerie 24h/24 et de sécurité.Des maisons de deux chambres et des appartements d'une chambre sont disponibles.Achèvement - 1er trimest…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$288,503
Un complexe de 10 villas situées entre des terrasses de riz, à 4 minutes du centre d'Ubud. Nous offrons des villas meublées dans le style d'une maison de grange avec piscines à débordement de 15 m2 et vue sur les rizières, places de parking.Propriété - libre.La dernière villa à vendre !Insta…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Investir dans un projet unique à Bali qui allie service premium et harmonie avec la nature !Installations disponibles !Retour garanti de 10% par an!Équipements: restaurants, bars, coworking, spa, complexe de piscine, Internet haut débit, centre de fitness, zones de loisirs confortables, cent…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$164,148
Appartements à vendre dans un petit complexe avec vue directe sur la jungle à Ubud. Le complexe se compose de deux bâtiments de 3 étages, avec deux appartements à presque chaque étage. Sur les 11 appartements, 9 sont actuellement disponibles à l'achat.Le projet devrait être achevé au printem…
Agence
TRANIO
