  2. Indonésie
  3. Candidasa
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bali
253
Lesser Sunda Islands
256
Badung
155
North Kuta
78
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Candidasa, Indonésie
depuis
$236,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier haut de gamme sur la première ligne de l'océan dans l'un des coins les plus pittoresques de Bali - Virgin Beach dans la région de Karangasem, à 4,5 km du village de Candi Dasa.Un luxueux complexe hôtelier de 4 étages comprend 84 c…
Smart Home
Complexe résidentiel
Candidasa, Indonésie
depuis
$197,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 40–213 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel est réalisé par le concept de vie, travail, repos et a une superficie totale de 25 hectares. L'infrastructure développée de 12 000 m2 mettant l'accent sur un niveau de service élevé en fait un lieu d'attraction pour les personnes talentueuses, ambitieuses et prospères…
Geo Estate
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonésie
depuis
$1,98M
Un complexe de villas sur le front de mer donnant sur le mont Agung sacré (environ 3 km de haut). Le projet comprend 250 villas, les maisons sur la première ligne ont des piscines privées avec l'eau de mer. Sur une superficie de 12 000 m2, il y aura un restaurant, un café, une boulangerie, u…
TRANIO
