Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$363,116
Le complexe résidentiel élégant se compose de 49 villas de 40 à 120 m2, avec un choix de 1, 2 ou 3 chambres. En option, vous pouvez construire une terrasse au rez-de-chaussée et sur le toit de la maison. En raison de l'arrangement en cascade des villas sur le terrain, chaque maison a une vue…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$124,355
Nous offrons des appartements meublés avec une vue unique sur l'océan et la jungle.La résidence dispose de restaurants sur le toit et de cinéma, une piscine à débordement avec une vue panoramique sur l'océan.Achèvement - février 2026.Avantages Le rendement est de 14,6%.Emplacement et infrast…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$134,204
Un complexe hôtelier moderne, avec tout l'environnement pour une vie confortable, comprend:Rez-de-chaussée - salle de conférence, espace d'exposition, parking souterrain, bureaux internes, cuisine et rangement.Premier étage - piscine, coin salon, club de jour de la piscine, restaurant et bar…
Agence
TRANIO
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$119,380
L'infrastructure complexe:service de concierge personnellieu équipé pour les cours de yogacoworkingsalon de coiffuresalon de beauté2 restaurantsSalle de sportAchèvement - 1ère partie de 2026.Avantages Réduction unique de 3 % en cas de paiement à 100 %.Le ROI attendu est de 17 %.Emplacement e…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$676,490
Nous proposons des appartements exclusifs avec vue panoramique sur la côte. La résidence dispose:Ascenseur privé pour la plage68 m piscine à débordement sur le bord de la falaiseService de concierge 5 étoiles personnelRestaurant et barClub de fitness et gymnaseCours de yoga, studio de danseJ…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Green Village
Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Afficher tout Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Surface 32 m²
3 objets immobiliers 3
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avantage vraiment unique: vue panoramique sur l'horizon et le soleil levant. C'est un endroit rare sur la carte de Bali, où chaque jour commence comme une image.Le complexe est situé à distance de marche …
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Afficher tout Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 25–92 m²
44 objets immobiliers 44
Le projet Pandawa Dream de LOYO&BONDAR est un endroit où le luxe rencontre des investissements rentables!1. ObjetsAppartements d'une chambre:- Surface de la maison : 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Salle de bains: 3,4 m2- Chambre: 9,0 m2- Salle de séjour : 8,3 m2- Balcon: 5,9 m2Appartements de deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Apartment 2 chambres
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Appartement
92.0
320,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Afficher tout Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonésie
depuis
$112,728
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$298,452
Nous offrons des villas avec terrasses sur le toit et des espaces barbecue, piscines et parkings.Achèvement - 1er trimestre de 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calme, à 7 minutes de la plage de Melasti, à 14 minutes d'une école internati…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$99,484
Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue sur l'océan.La résidence allie un style de vie somptueux, le meilleur traitement spa et des programmes de bien-être sur mesure. Le projet comprend non seulement des résidences haut de gamme, mais aussi un espace conforme aux meilleure…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonésie
depuis
$190,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Apartments 1st floor in apartments 1 bedroom Pool Ocean Area: Building - 35 m² Price: $190,000 ($5,425 per m² ) Rental income: Loading - 80% Revenue per day, taking into account the facility's occupancy per year - $90 ($26,280) Profit taking into account expenses and taxes per year - …
Agence
Baliray
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$161,164
Une collection de villas élégantes au cœur de Nusa Dua, créées pour ceux qui apprécient l'esthétique, le confort et la vue panoramique. L'architecture blanche-neige, les intérieurs spacieux avec lumière naturelle et vitrage de sol au plafond rendent ce projet idéal pour les loisirs.Caractéri…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Afficher tout Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonésie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 38–52 m²
3 objets immobiliers 3
Projet élégant LOYO Le développement conquiert maintenant Bukit.XO Pandawa est un complexe en toute liberté pour ceux qui apprécient le style de vie, la liberté et le style.42 UNITÉ52 m2 salon + balcon44 m2 salon + balcon40 m2 salon + balcon38 m2 salon + balcon25 m2 salon avec vue sur l'océa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
135,000
Studio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Afficher tout Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Ungasan, Indonésie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 29–147 m²
6 objets immobiliers 6
Rêve de métalComplexe fermé de villas et appartements avec vue sur l'océan.17 % ROIObjets :Appartementpenthouse2 minutesde Melasti, la plage la plus populaire de Balide l'Académie de football pour enfantsde grandes infrastructures (restaurants, centre commercial)A proximité il y a tout ce do…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Apartment 3 chambres
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$189,019
Nous proposons des appartements meublés, des maisons en terrasse et des villas, créés spécifiquement pour les surfeurs. Les appartements et penthouses disposent d'entrées privées et de terrasses. Les appartements au rez-de-chaussée, les villas et les maisons mitoyennes disposent de piscines …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Afficher tout Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Investir dans un projet unique à Bali qui allie service premium et harmonie avec la nature !Installations disponibles !Retour garanti de 10% par an!Équipements: restaurants, bars, coworking, spa, complexe de piscine, Internet haut débit, centre de fitness, zones de loisirs confortables, cent…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
*Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Afficher tout Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonésie
depuis
$134,300
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 49–140 m²
8 objets immobiliers 8
Opportunité d'investissement sur plan avec un retour sur investissement de 9,84 à 18,72 % et des bénéfices de revente de 39 733 à 123 540 $. Un développement de luxe axé sur la durabilité dans un emplacement privilégié, offrant des rendements sûrs à partir d'un choix de villas, d'appartement…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Apartment 2 chambres
49.0
231,570
Villa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Développeur
BIG BALI GROUP
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$497,420
Nous offrons des villas avec piscines, saunas et zones de yoga.La résidence dispose d'un centre de spa, d'un café, d'une salle de sport, d'une salle de jeux pour enfants, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - 2e trimestre de 2024.Emplacement et infrastru…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$243,735
Nous offrons différentes villas (vente) et maisons de ville dans un projet prestigieux et à grande échelle. Les villas disposent de piscines privées. Au total, environ 600 unités sont prévues (en 3 étapes de construction) sur une superficie de 21 hectares.La résidence dispose de restaurants,…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$114,406
Un complexe résidentiel élégant d'appartements et de villas offre à ses futurs résidents un service de concierge 24h/24, une piscine à débordement avec une belle vue, un spa avec des salles de massage, un café d'été et un restaurant avec livraison aux appartements, un espace yoga, un bain de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$378,038
Le complexe résidentiel se compose de 44 appartements et 4 villas. Il y a un restaurant et un cinéma sur le toit du complexe.Avantages 5% de réduction pour paiement unique 100%soutien juridique completdécoration intérieure et mobilierplan d'entreprise pour la gestion de la propriété après ac…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,981
Les appartements sont livrés avec finition clé en main, mobilier et appareils de classe premium. Parfait pour l'investissement et la résidence personnelle. Les équipements du projet sont piscine, co-working, salons, spa, hammam, lieux pour les fêtes.Le design est un style cosy et élégant : g…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$242,740
Le concept architectural du complexe s'inspire du soleil - symbole de lumière, de chaleur et d'énergie. Le développeur a cherché à créer des bâtiments qui transmettent un sentiment d'harmonie et de tranquillité à travers le minimalisme et des formes géométriques claires. Symmétrie et lignes,…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$215,183
Un petit complexe de style éco-tropical comprendra seulement 9 appartements avec piscine commune. Les fenêtres panoramiques offrent une vue sur la jungle et l'océan. Locataire - 50 ans.Étapes de négociation :réservation - 6 000 $transaction effectuée dans les 2 semainespaiement (vous pouvez …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$574,221
Le complexe est sur une colline dans un emplacement naturel unique: un côté est un canyon, de l'autre côté est une forêt. Cela crée une intimité absolue. Le complexe comprend 18 villas (vendues), 20 appartements, restaurant, bibliothèque et centre de spa.Le terrain est loué pour 39 ans avec …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Afficher tout Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonésie
depuis
$124,131
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Situé dans le quartier pittoresque de Bukit à Bali, ce complexe d'appartements offre un mélange parfait de nature, de confort et d'attrait pour l'investissement.Infrastructure et équipements :• Deux restaurants exquis, un bar élégant et un centre de spa relaxant.• Un Smart Gym moderne et deu…
Agence
Darton Global
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$139,875
Le complexe résidentiel se compose de villas et appartements, d'un centre de spa (sauna et hammam), d'un restaurant (chef de France), d'une cave à vin et d'un bar à cigares, d'une salle de gym et d'un studio de yoga, d'un magasin, d'un jardin, d'un héliport, d'un parking souterrain et d'un l…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$245,625
Appartements de service prestigieux situés sur la plage de Nusa Dua. Chaque bâtiment offre une vue imprenable sur l'océan, offrant aux résidents une expérience de vie inoubliable. Le complexe offre une large gamme d'équipements de première classe, y compris une salle de sport entièrement équ…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Afficher tout Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonésie
depuis
$149,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
The unique premium apartment complex SKY LINER Uluwatu includes: loft apartments, family apartments with a private courtyard, studios, apartments 1-3 rooms, penthouses. All species on the ocean from a height of 100 meters. Unique top location in the heart of Uluwatu on the slope of the ro…
Développeur
BIG BALI GROUP
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$288,503
Le complexe comprend 10 villas modernes, idéales pour vivre et investir,Caractéristiques:lumière naturelle abondanteterrasses ouvertes avec vue sur l'océancertaines villas ont des piscines privéesInstallations et équipement dans la maison TélévisionClimatisationFourMicro-ondesRéfrigérateurHo…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ungasan, Indonésie
depuis
$92,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 25–110 m²
2 objets immobiliers 2
Villa avec de belles vues sur l'océan. La villa a un agencement spacieux, avec des meubles et un beau design intérieur moderne. Complexe résidentiel ARDHANA avec service hôtelier 5 étoiles. Le projet est situé dans le district de Bukit. Près de la plage de Melasti. La propriété sera…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$174,097
Un projet avec un seuil d'entrée bas dans un emplacement prestigieux à quelques minutes en voiture de l'océan azur et l'une des meilleures plages de Bali - Plage Melasti.La résidence dispose d'un jardin d'enfants et des studios pour enfants, d'une piscine de 40 x 50 m et d'un terrain de spor…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$626,649
Le complexe élégant et confortable de 51 villas avec une piscine commune, un bar et une terrasse sur le toit avec vue sur l'océan. Il y a une zone de vente au détail avec des locaux commerciaux et une aire de jeux pour enfants sur le territoire.Le projet très demandé dans l'emplacement premi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Afficher tout Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Kutuh, Indonésie
depuis
$125,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 37 m²
2 objets immobiliers 2
Pandawa HillsVillas et appartements avec un paysage naturel unique sur l'océanCe qui va en valeurSoutien juridique completDécoration d'intérieur et mobilierÉlaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'objet après livraisonConception et développement de la conception de projetsConstr…
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonésie
depuis
$422,807
Immobilier de classe européenne dans le paradis tropical de Bali ! Le complexe aura une infrastructure de club pour plus de 50 types d'activités - aires de loisirs, SPA, gymnase, piscine, lieux d'événements, etc. Un médecin et une infirmière permanents seront disponibles sur place. Il y a 6 …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$348,194
Nous offrons des maisons de ville avec piscines 5 x 2,5 m, terrasses sur le toit, et des places de parking.Achèvement - octobre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone touristique pittoresque d'Uluwatu, à 8 minutes de l'océan et à 30 minutes de l'a…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,484
Nous offrons des appartements et des villas avec piscines, jardins, parkings, vue sur la baie. La résidence dispose d'une piscine commune et d'un bar, d'un espace de co-travail, d'une salle de fitness, d'un restaurant sur le toit, d'une salle de massage, d'un studio de yoga, d'un service de …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$1,32M
Le nouveau complexe de villas de luxe de style marocain près de l'océan, à seulement 4 minutes à pied de la magnifique plage de Pandawa. Chaque villa d'au moins 500 m2 dispose de 2 options intérieures: Business et Luxe.Les commodités seront situées près de l'entrée principale, à 100 mètres.L…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Melasti Beach
Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Afficher tout Complexe résidentiel Melasti Beach
Complexe résidentiel Melasti Beach
Ungasan, Indonésie
depuis
$132,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 33–55 m²
2 objets immobiliers 2
Le projet est situé sur le front de mer le plus instagrammable de 27 hectares et se compose de villas, maisons de ville et appartements. Le complexe dispose d'une infrastructure complète de 20 000 m2, conçue pour soutenir les loisirs confortables et la vie quotidienne des résidents. Sur le t…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Kutuh, Indonésie
depuis
$144,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Complexe exclusif de villas et d'appartements sur une île paradisiaque. Le projet a été créé pour ceux qui recherchent une maison sur l'océan et un investissement rentable. Conçu 4 rangées de villas à deux étages avec une vue imprenable sur l'océan. 3 blocs d'appartements confortables.…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Pecatu, Indonésie
depuis
$500,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 186–275 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe se compose de 10 villas de luxe situées dans une zone de conservation à Bukit. Le complexe est situé sur une colline surplombant l'océan. Chaque villa possède sa propre piscine. Les plages de Samsara et Pantai sont accessibles à pied. Des matériaux de qualité supérieure sont util…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$348,194
La résidence dispose d'un espace de co-travail, d'un restaurant, d'une salle de sport, d'une piscine à débordement avec vue sur l'océan, d'un service de conciergerie 24h/24 et de sécurité.Des maisons de deux chambres et des appartements d'une chambre sont disponibles.Achèvement - 1er trimest…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$152,210
Les appartements allient confort moderne et convivialité avec le potentiel pour une croissance de valeur significative et un revenu stable. En tant que produit d'investissement, il s'agit d'un investissement à long terme dans un projet de qualité, bien pensé.De beaux appartements sûrs attire…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$119,380
Un complexe haut de gamme sur le front de mer avec sa propre infrastructure. C'est un complexe résidentiel luxueux situé dans une zone côtière pittoresque, offrant un mélange unique d'esthétique culturelle et d'équipements modernes. Ce complexe hôtelier est conçu pour ceux qui apprécient le …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$2,39M
Les villas modernes seront construites dans un style industriel. Le bambou à l'extérieur des fenêtres crée un sentiment de calme et de tranquillité. Chaque villa comprend:Piscine 80 m2 avec espace détenteCuisine ouverte avec espace barbecueJacuzzi et saunaCinéma et cheminée sur la terrasseSp…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$318,348
Villas dans un endroit idéal pour des vacances d'investissement, de détente et de vie.Le projet est en phase de prévente. Après le début des ventes, le seuil d'entrée augmentera considérablement.Le prix des villas comprend la finition, le mobilier et les appareils électroménagers. Montants d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$393,956
Les emplacements peuvent être premium, recherchés, stratégiques ou exceptionnels. Dans le point le plus recherché de l'île, à seulement 2 minutes de la célèbre plage de l'île - Uluwatu, une propriété d'hôtel avec vue sur l'océan et un nombre limité d'unités est en construction. La tâche des …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$492,445
Le complexe résidentiel moderne, à seulement 80 mètres de l'océan, se compose de 53 villas avec piscines (seulement 18 maisons avec 1 et 2 chambres restent à vendre).Garantie du développeur en vertu du contrat : 10 ans pour la construction et 2 ans pour l'étanchéité. Des maisons sont constru…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$417,832
Le complexe de villas de luxe, situé dans une zone prestigieuse de Bali, est créé pour la vie et l'investissement à long terme. Service de style hôtel parfait, où chaque souhait est satisfait de manière transparente. Les normes européennes de qualité du bâtiment, qui prédéfinissent le résult…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$89,535
Le complexe haut de gamme sur la deuxième ligne de l'océan se compose d'appartements et de villas.Les appartements modernes sont construits dans le style balinais, et ont des fenêtres au plafond, des aménagements pratiques et des balcons privés.Les villas intelligentes sont au rez-de-chaussé…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$686,439
Un complexe résidentiel de première classe à 150 m de l'océan offre un choix d'appartements, de villas et d'infrastructures pratiques. Le concept du complexe combine l'immobilier touristique à des fins d'investissement avec des résidences conçues pour une vie personnelle confortable. En plus…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Afficher tout Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Résidence in boutique hotel
Résidence in boutique hotel
Résidence in boutique hotel
Résidence in boutique hotel
Résidence in boutique hotel
Afficher tout Résidence in boutique hotel
Résidence in boutique hotel
Ungasan, Indonésie
depuis
$116,294
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Le complexe hôtelier fera partie du réseau international Wyndham Hotels & Resorts.Wyndham Hotels & Resorts est une marque mondiale d'hospitalité avec plus de 9 000 hôtels dans 95 pays. Ses normes assurent un niveau de service élevé, renforçant l'attrait du complexe pour les investisseurs int…
Agence
Darton Global
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ungasan, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 26–125 m²
6 objets immobiliers 6
Le complexe se compose de villas, maisons de ville et appartements, et est situé sur la côte de la plage de Melasti, sur une superficie de 21 hectares. L'infrastructure du complexe comprend des restaurants, des cafés, des boulangeries, des spas, des centres de yoga, des supermarchés, des bou…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.0
90,000
Villa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Studio
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$85,099
Situé dans l'enclave côtière exclusive de Nusa Dua, le complexe offre une retraite raffinée où le luxe, la culture et la connexion convergent. Entouré d'une hospitalité de classe mondiale et de plages vierges, il redéfinit la vie moderne avec une sélection d'appartements élégants, de maisons…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$343,119
Début des ventes d'un nouvel immeuble avec des conditions spéciales pour les clients de Tranio.Depuis le début des ventes en novembre, le développeur a déjà augmenté les prix des appartements dans la première phase de plus de 15%.Appartements avec une bonne vue et un concept de volcan. Les r…
Agence
TRANIO
