  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kerobokan Kelod
  4. Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS

Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS

Kerobokan Kelod, Indonésie
Prix ​​sur demande
;
13
Laisser une demande
ID: 27518
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Kerobokan Kelod

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

LOFT Umalas est un complexe résidentiel moderne dans un quartier calme et verdoyant entouré de villas et rizières. C'est le choix idéal pour les familles: pas de lieux bruyants à proximité, et à seulement 7 minutes en vélo de la plage

Le complexe offre:

  • Spacieuses maisons de deux niveaux et appartements loft élégants

  • Un restaurant familial et une allée piétonne confortable

  • Espace salon de toit pour la détente

  • Territoire sécurisé et sécurisé

Principaux avantages :

  • Emplacement stratégique près de Canggu et Seminyak

  • Gestion professionnelle des biens garantissant un revenu locatif stable

  • ROI minimum de 10 % avec une période de récupération allant jusqu'à 9 ans

  • Construction de haute qualité avec une garantie de 15 ans

LOFT Umalas combine un style de vie familial harmonieux, un design moderne et une opportunité d'investissement fiable.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 51.0
Prix ​​par m², USD 3,200
Prix ​​de l'appartement, USD 163,200
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison de ville
Surface, m² 75.0 – 105.0
Prix ​​par m², USD 3 – 2,619
Prix ​​de l'appartement, USD 195 – 275,000

Localisation sur la carte

Kerobokan Kelod, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$288,503
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
depuis
$421,314
Complexe résidentiel Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$117,391
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Canggu, Indonésie
depuis
$165,000
Complexe résidentiel Pandawa Hills Apartments
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$90,000
Vous regardez
Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonésie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
depuis
$127,105
Le premier hôtel romantique à Bali, créé spécialement pour les couples, les amoureux et les lunes de miel. Ce projet sera inclus dans une gamme exclusive d'hôtels de charme avec un style unique et un service personnalisé.Les visiteurs auront accès à un complexe SPA, une piscine avec un coin …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$396,941
Nous offrons des villas premium avec jardin et piscines.La résidence dispose d'une piscine panoramique, d'un parking souterrain, d'un centre spa avec sauna, d'un centre de remise en forme, d'un coin salon avec cheminée, d'une bibliothèque.Achèvement - 3ème trimestre de 2024.Installations et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Afficher tout Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Ubud, Indonésie
depuis
$75,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements avec un emplacement privilégié et une infrastructure développée. Acompte - 50%. Fond de bail : 30 ans + 30 ans Appartement 28 m² Clé en main, rénové, meubles et électroménagers. Loggia cosy 3 m² Emplacement dans la belle Ubud. Cette région est une capitale culturelle. Il y a …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications