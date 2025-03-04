Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS

LOFT Umalas est un complexe résidentiel moderne dans un quartier calme et verdoyant entouré de villas et rizières. C'est le choix idéal pour les familles: pas de lieux bruyants à proximité, et à seulement 7 minutes en vélo de la plage
Le complexe offre:
Spacieuses maisons de deux niveaux et appartements loft élégants
Un restaurant familial et une allée piétonne confortable
Espace salon de toit pour la détente
Territoire sécurisé et sécurisé
Principaux avantages :
Emplacement stratégique près de Canggu et Seminyak
Gestion professionnelle des biens garantissant un revenu locatif stable
ROI minimum de 10 % avec une période de récupération allant jusqu'à 9 ans
Construction de haute qualité avec une garantie de 15 ans
LOFT Umalas combine un style de vie familial harmonieux, un design moderne et une opportunité d'investissement fiable.