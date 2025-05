Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia

Villas meublées et maisons de ville avec piscines privées et places de parking dans un petit complexe sont à vendre. L'intérieur est imprégné de l'esprit inspirant de Japandi, donnant un caractère unique et une simplicité raffinée à votre maison. Une simplicité exquise et la capacité de mettre en valeur les détails essentiels, créant une ambiance d'élégance et de sérénité. Des mises en page professionnelles garantissent fonctionnalité et confort. Les détails à l'intérieur et à l'extérieur de la maison sont pensés avec un engagement à la durabilité.

Liquidation de 32 ans avec droit garanti de prolonger de 15 ans au prix du marché de la parcelle.

La plus longue piste cyclable et piétonne de 5,5 km le long du front de mer

Écoles internationales

Jardins d ' enfants et centres d ' activité après l ' école

Accès rapide aux soins médicaux

Sanur est l'une des agglomérations les plus développées de Bali avec une infrastructure bien développée et toutes les commodités nécessaires pour la vie et les loisirs. Toutes les installations essentielles sont situées à 5-20 minutes en voiture de la résidence. Le meilleur choix pour les familles et ceux qui préfèrent des vacances calmes et sûres.