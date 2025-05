Appartements avec un emplacement idéal et une belle vue.



Appartements dans un complexe résidentiel unique avec finition complète clé en main. Un système d'accueil intelligent a été installé.



Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7 dans la zone populaire de Canggu. Entouré d'une nature magnifique et proche de l'océan. L'architecture et l'infrastructure modernes offrent un séjour confortable et confortable.



Équipements:

- Une ruelle verte;

- cascade artificielle;

- Des terrasses vertes inspirées des rizières Bali;

- Atrium pittoresque;

- Jogging et pistes cyclables autour du complexe, long de 500m;

- Zone de coworking;

- Salle de gym et de yoga;

- Espace SPA avec sauna, jacuzzi et massage

- Grande piscine avec cascades et transitions en profondeur de 1 300 m2 ;

- Aire de jeux pour enfants;

- Spa (sauna, jacuzzi, froid, massages);

- Espace de yoga;

- Des restaurants.



La propriété est adaptée à la fois pour l'investissement et la résidence permanente. Grâce à son emplacement et à son infrastructure, la région est en demande auprès des touristes.



Écrivez ou appelez-nous, nous sélectionnerons une propriété selon vos préférences. Nous allons organiser une transaction sûre avec le développeur!