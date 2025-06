Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia

Le complexe de villas isolé à Ubud, Bali, offre une vue imprenable et est situé à quelques pas d'une cascade pittoresque. Vous pourrez profiter de l'harmonie avec la nature ici et échapper à l'agitation de la vie urbaine. Le projet comprend 12 villas avec 2-3 chambres. Des villas modernes assureront votre séjour confortable et sophistication.

Chaque villa a:

stationnement

jardin

piscine

aire de loisirs extérieure

vues tropicales

Achèvement - août 2025.

Cuisine entièrement équipée avec une île centrale

Plafonds élevés

Télévision intelligente

Climatisation

Wi-Fi

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située sur une rive d'une rivière avec cascade, à 3 km du centre-ville d'Ubud, à 10-15 minutes en voiture des attractions Ubud les plus populaires comme la forêt de singes, la rue à bois à la main, Yoga Barn et plus.