Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia

Situé dans l'enclave côtière exclusive de Nusa Dua, le complexe offre une retraite raffinée où le luxe, la culture et la connexion convergent. Entouré d'une hospitalité de classe mondiale et de plages vierges, il redéfinit la vie moderne avec une sélection d'appartements élégants, de maisons de ville et de villas, chacun conçu pour une sophistication sans effort dans une communauté connectée à l'échelle mondiale. Les caractéristiques complexes:

restaurant

centre de fitness

piscine avec cabines

espace de travail et salle de réunion

Achèvement - 2027.

Emplacement et infrastructure à proximité

Nusa Dua est l'un des endroits les plus exclusifs et recherchés de Bali. Cette zone allie des paysages naturels à couper le souffle, une infrastructure de classe mondiale et un accès sans faille aux principaux points de repère de l'île.