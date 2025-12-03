Canggu, Indonésie

Un complexe de 8 appartements à Bali. Des vacances exquises au milieu de rizières et de montagnes, où chaque lever et coucher de soleil est un chef-d'œuvre de la nature. Votre luxueux paradis isolé avec un accès facile à la culture locale dynamique - perfection conçue pour vivre et louer.L'a…