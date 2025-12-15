  1. Realting.com
  Indonésie
  Karangasem
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Candidasa
3
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonésie
$119,000
Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.La proximité de l'o…
Smart Home
Complexe résidentiel
Candidasa, Indonésie
$197,500
Le complexe résidentiel est réalisé par le concept de vie, travail, repos et a une superficie totale de 25 hectares. L'infrastructure développée de 12 000 m2 mettant l'accent sur un niveau de service élevé en fait un lieu d'attraction pour les personnes talentueuses, ambitieuses et prospères…
Geo Estate
Complexe résidentiel Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
$127,105
Le premier hôtel romantique à Bali, créé spécialement pour les couples, les amoureux et les lunes de miel. Ce projet sera inclus dans une gamme exclusive d'hôtels de charme avec un style unique et un service personnalisé.Les visiteurs auront accès à un complexe SPA, une piscine avec un coin …
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
$421,314
Nous offrons des villas avec piscines, cuisines d'été, espaces barbecue.La résidence dispose d'un spa, d'un restaurant, d'une salle de sport, d'une salle de jeux pour enfants, d'un mini parc, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - 3ème trimestre de 2024.Installations e…
TRANIO
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Candidasa, Indonésie
$236,000
Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier haut de gamme sur la première ligne de l'océan dans l'un des coins les plus pittoresques de Bali - Virgin Beach dans la région de Karangasem, à 4,5 km du village de Candi Dasa.Un luxueux complexe hôtelier de 4 étages comprend 84 c…
Smart Home
Appart-hôtel Apartamenty u okeana
Bukit, Indonésie
$162,000
Apartments Individual swimming pool Terrace 1 bedroom Area: Apartment - 45 m² Price: 162,000 $ (3,600 $ per m²) Expenses and taxes on the sale of the facility are calculated individually and depend on various factors. Total expenses and taxes: Notary fee 1% (shares with the buyer…
Baliray
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
$210,906
Les maisons de 40 m2 ont un terrain clôturé de 100 m2 avec une piscine et un espace de loisirs. Le complexe dispose d'une piscine commune, d'un café et d'un espace de co-travail.Locataire - 30 ans. Période de construction: 12 mois.Plan de paiementLe jour de la signature du contrat 30% du pre…
TRANIO
Complexe résidentiel New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonésie
$1,98M
Un complexe de villas sur le front de mer donnant sur le mont Agung sacré (environ 3 km de haut). Le projet comprend 250 villas, les maisons sur la première ligne ont des piscines privées avec l'eau de mer. Sur une superficie de 12 000 m2, il y aura un restaurant, un café, une boulangerie, u…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
$208,916
Dans ce complexe, l'eau est présentée par de nombreuses piscines, dont une grande piscine lagune sur Bukit, et un centre de spa plongeant dans l'atmosphère de détente et de sérénité. Les caractéristiques uniques du complexe sont l'eau, qui peut être dégustée ici seulement.Équipements2 restau…
TRANIO
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonésie
$112,900
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Notre hôtel de luxe, situé dans l'un des meilleurs endroits à Bali - à 400 mètres de la plage de Melasti, Bukit.Le projet comprend 90 unités, conçues avec un accent sur le style unique, les vues panoramiques, le haut niveau de s…
Smart Home
Résidence in the hotel complex
Karangasem, Indonésie
$178,956
Nous offrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier haut de gamme en bord de mer dans l'un des coins les plus pittoresques de Bali — Virgin Beach dans la région du Karangasem, à seulement 4,5 km du village de Candidasa.Ce luxueux complexe hôtelier de 4 étages dispose de 84 unités, …
Darton Global
Appart-hôtel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonésie
$119,000
Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.La proximité de l'o…
Smart Home
Complexe résidentiel Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
$288,503
Des villas de deux étages dans deux complexes voisins sont proposées. Sur les 13 villas, 7 sont disponibles à l'achat. Les villas sont situées à côté de la zone premium de Nusa Dua, entouré par les hôtels les plus chers et les meilleures plages de l'île. Grâce à la nouvelle autoroute à quatr…
TRANIO
Complexe résidentiel PANDAWA RESIDENCE
Bukit, Indonésie
$134,000
Exclusive complex of villas and apartments on a paradise island. The complex is created for permanent residence and investment.  4 rows of two-storey villas with beautiful ocean views have been designed. 3 blocks of comfortable apartments. On the roof there is a secluded area for meditation…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonésie
$114,000
La vente d'un nouveau complexe d'un développeur fiable avec 10 ans d'expérience et une rentabilité éprouvée a commencé.Le complexe est situé à seulement 250 mètres de l'océan - Plage Melasti et se distingue par son architecture inhabituelle, rappelant un volcan.Le complexe dispose d'une exce…
Smart Home
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonésie
$99,000
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Notre hôtel de luxe, situé dans l'un des meilleurs endroits à Bali - à 400 mètres de la plage de Melasti, Bukit.Le projet comprend 90 unités, conçues avec un accent sur le style unique, les vues panoramiques, le haut niveau de s…
Smart Home
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonésie
$112,900
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Notre hôtel de luxe, situé dans l'un des meilleurs endroits à Bali - à 400 mètres de la plage de Melasti, Bukit.Le projet comprend 90 unités, conçues avec un accent sur le style unique, les vues panor
Smart Home
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonésie
$99,000
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Notre hôtel de luxe, situé dans l'un des meilleurs endroits à Bali - à 400 mètres de la plage de Melasti, Bukit.Le projet comprend 90 unités, conçues avec un accent sur le style unique, les vues panoramiques, le haut niveau de s…
Smart Home
Complexe résidentiel Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
$425,144
Le projet est situé sur une communauté fermée de 77 hectares au milieu d'un parc tropical à côté de la rivière. A seulement 500 mètres se trouve la descente vers l'une des belles plages sauvages d'Uluwatu.Le complexe comprend 24 villas doubles avec piscines privées et parking, ainsi qu'un ca…
TRANIO
