Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia

Résidences haut de gamme éco-luxe à Bali, conçues avec des matériaux de haute qualité, des technologies avancées d'économie d'énergie et leur propre infrastructure de club privé. Les résidences offrent une vue panoramique sur la jungle tropicale, le jardin pittoresque et les rizières vertes. Toutes les conditions pour maintenir un mode de vie actif et un repos complet sont créées ici.

Le premier projet d'investissement dans la ville de Nuanu : maisons et appartements clés en main. Le prestigieux complexe résidentiel se compose de 34 appartements avec 1 et 2 chambres, 16 maisons de ville avec 2, 3 et 4 chambres, une piscine avec bar, une bibliothèque, une salle de fitness, un parking souterrain et un service de conciergerie.

Les résidents et les invités bénéficient d'un service premium et personnalisé. La société de gestion prend en charge la location d'objets. Le développeur place le complexe comme le projet le plus respectueux de l'environnement à Bali: le béton géopolymère est utilisé dans la construction, et le système de refroidissement intelligent intégré réduit les émissions de dioxyde de carbone de 50%.

Possibilités supplémentaires

Le développeur prédit 12 à 16 %, sur la base des données de la société de gestion et de l'analyse du marché. Pourquoi le projet présente un intérêt élevé pour les investissements :

Potentiel élevé de croissance de la valeur immobilière et du rendement locatif d'un projet premium à Nuanu

Concept de localisation: Une zone écologique à Bali avec une qualité de l'air de première classe, une abondance de zones de marche vertes et aucun trafic

Matériaux durables et technologies durables pour une utilisation optimale des ressources et une réduction des coûts

Un club fermé et une infrastructure riche que les visiteurs sont prêts à payer pour maintenant

Caractéristiques des appartements

Les appartements et maisons de ville sont des résidences tropicales urbaines dotées de cuisines ultramodernes avec des appareils ménagers cachés, des piscines privées, des jardins zen, des terrasses et un parking souterrain.

Services haut de gamme et programme pour les clients et les résidents

Installations partagées pour le travail et les loisirs

Durabilité grâce à une conception intelligente, à des matériaux de construction écologiques et à une technologie de vie intelligente

Garanties de construction de 12 mois et responsabilité pour défaut sans questions

La gestion professionnelle garantit une propriété sans effort

Liquidation de 28 ans avec prorogation de 30 ans

Terrain de club fermé (3 600 m2) avec sécurité 24h/24, piscine, espace sportif, restaurant haut de gamme et coworking.

Technologies avancées d'économie d'énergie : panneaux solaires, triple filtration d'eau, climatisation multizones, utilisation de l'eau de pluie pour l'irrigation, recyclage des déchets.

Emplacement unique et toutes les opportunités pour une vie active: entouré de jungle tropicale et rizières, 5 hectares de zones de marche et une plage avec du sable noir à proximité, avec un accès garanti à 30 + objets de diverses infrastructures de Nuanu.

Développeur expérimenté de l'immobilier premium : expérience d'un co-développeur avec 20 projets premium achevés en Indonésie. Et aussi une garantie de 25 ans sur la structure.

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Nuanu est un nouvel emplacement sur la côte pittoresque balinaise. Il y a 2 rivières qui traversent le territoire, et la plage propre est située au pied de collines douces et une vaste zone verte. Sur une superficie de 44 hectares de la communauté autonome, 9 zones de loisirs avec sites artistiques, écoles, terrains de restauration, espaces multifonctionnels, parcs et divertissements ont été créés.

La région offre des plages privées, des écoles, des restaurants, des divertissements, des expositions, des parcs expérientiels, un bien-être de pointe aux côtés des installations éducatives, des événements, des retraites et du commerce de détail. A 1 km de l'école internationale.