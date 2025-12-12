  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Bima
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bali
249
Lesser Sunda Islands
252
Badung
153
North Kuta
78
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Afficher tout Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Desa Rora, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 40 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement moderne avec finition clé en main.Augmentation de plus de 25 %. Le rendement de location est de 15 %.Appartements avec mobilier et décoration de classe premium. Cinq minutes avant l'océan.Complexe résidentiel haut de gamme avec service et infrastructure cinq étoiles. A 5 minutes …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller