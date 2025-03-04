Complexe résidentiel XO PROJECT I

Un complexe unique combinant villas et appartements.
Rendement prévu des investissements - 17 %.
La décoration d'intérieur et le mobilier sont inclus dans le prix.
Complexe résidentiel avec des équipements et des infrastructures variées, la zone populaire de Canggu est en demande parmi les touristes et a tout nécessaire pour un séjour confortable.
Prestations complexes:
- Cinéma en plein air;
- Bar, café;
- Zone de loisirs.
Écrivez ou appelez-nous, nous sélectionnerons une propriété selon vos préférences. Nous allons organiser une transaction sûre avec le développeur!
* le prix est indiqué au 13 mars 2024