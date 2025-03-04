Complexe résidentiel XO PROJECT I

  1. Realting.com
depuis
$160,000
19/09/2025
$160,000
02/12/2024
$140,000
21/03/2024
$125,000
13
ID: 16362
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Un complexe unique combinant villas et appartements.

Rendement prévu des investissements - 17 %.

La décoration d'intérieur et le mobilier sont inclus dans le prix.

Complexe résidentiel avec des équipements et des infrastructures variées, la zone populaire de Canggu est en demande parmi les touristes et a tout nécessaire pour un séjour confortable.

Prestations complexes:
- Cinéma en plein air;
- Bar, café;
- Zone de loisirs.

Écrivez ou appelez-nous, nous sélectionnerons une propriété selon vos préférences. Nous allons organiser une transaction sûre avec le développeur!

* le prix est indiqué au 13 mars 2024

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 37.0
Prix ​​par m², USD 4,324
Prix ​​de l'appartement, USD 160,000
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 100.0
Prix ​​par m², USD 3,500
Prix ​​de l'appartement, USD 350,000

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie

