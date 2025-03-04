  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Tibubeneng
  4. Complexe résidentiel SWOI BERAWA

Complexe résidentiel SWOI BERAWA

Tibubeneng, Indonésie
Prix ​​sur demande
;
7
Laisser une demande
ID: 28031
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Tibubeneng

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

WOI Berawa est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Berawa – l'un des quartiers les plus prestigieux et animés de Bali. Ici, la vie sociale de l'île est juste à votre porte: restaurants haut, bars, trois des meilleurs clubs de plage (Finns, Atlas, La Brisa), et à seulement 300 mètres de la plage

Caractéristiques du projet :

  • Maisons de ville élégantes pour les familles et la vie à long terme

  • Appartements modernes avec fort potentiel de location

  • Villas spacieuses pour ceux qui cherchent l'intimité

  • Toit avec piscine et coin salon

Principaux avantages :

  • Taux d'occupation le plus élevé et rendement journalier de location dans la région

  • Premier emplacement dans le centre de Berawas scène sociale et d'affaires

  • Infrastructure développée: écoles internationales, cafés, gymnases à proximité

  • Idéal pour les expatriés, les nomades numériques et les investisseurs

  • Parfait pour les locations de courte durée et la résidence de longue durée

WOI Berawa est conçu pour une communauté active et sociale, alliant style, confort et fort potentiel d'investissement.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 42.0
Prix ​​par m², USD 3,929
Prix ​​de l'appartement, USD 165,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison de ville
Surface, m² 115.0
Prix ​​par m², USD 2,870
Prix ​​de l'appartement, USD 330,000

Localisation sur la carte

Tibubeneng, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$626,649
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Indonésie
depuis
$124,900
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$3,09M
Complexe résidentiel VODOPAD
Penestanan, Indonésie
depuis
$67,000
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$248,710
Vous regardez
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonésie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Afficher tout Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Candidasa, Indonésie
depuis
$236,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier haut de gamme sur la première ligne de l'océan dans l'un des coins les plus pittoresques de Bali - Virgin Beach dans la région de Karangasem, à 4,5 km du village de Candi Dasa.Un luxueux complexe hôtelier de 4 étages comprend 84 c…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonésie
depuis
$119,000
Options de finition Аvec finition
Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.La proximité de l'o…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nagaya APARTMENTS
Complexe résidentiel Nagaya APARTMENTS
Complexe résidentiel Nagaya APARTMENTS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$91,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements à Bukita avec vue sur l'océan. Installations disponibles. 50% d'acompte. Idéal pour l'investissement et la vie confortable. Rendement locatif : 30% pour la période de construction. Un appartement clé en main. Intérieur solide avec finition de qualité. Date de livraison : 1 t…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications