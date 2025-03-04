Complexe résidentiel SWOI BERAWA

WOI Berawa est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Berawa – l'un des quartiers les plus prestigieux et animés de Bali. Ici, la vie sociale de l'île est juste à votre porte: restaurants haut, bars, trois des meilleurs clubs de plage (Finns, Atlas, La Brisa), et à seulement 300 mètres de la plage

Caractéristiques du projet :

Maisons de ville élégantes pour les familles et la vie à long terme

Appartements modernes avec fort potentiel de location

Villas spacieuses pour ceux qui cherchent l'intimité

Toit avec piscine et coin salon

Principaux avantages :

Taux d'occupation le plus élevé et rendement journalier de location dans la région

Premier emplacement dans le centre de Berawas scène sociale et d'affaires

Infrastructure développée: écoles internationales, cafés, gymnases à proximité

Idéal pour les expatriés, les nomades numériques et les investisseurs

Parfait pour les locations de courte durée et la résidence de longue durée

WOI Berawa est conçu pour une communauté active et sociale, alliant style, confort et fort potentiel d'investissement.