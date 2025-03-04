Complexe résidentiel Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Mini-complexe de villas clé en main exquis. Il y a des villas avec 3 et 4 chambres à choisir. Dans ce complexe, tout est pensé au moindre détail, capable de former de nouvelles habitudes. Les villas sont adaptées pour vivre et louer. Chaque villa offre plusieurs chambres avec leur propre dressing, salle de bains et espace de travail, un salon combiné, salle à manger et coin cuisine, une buanderie et un coin toit situé sur le côté du coucher du soleil. Il y aura un projecteur, une petite cuisine en cas de barbecue, un coin repas et des sièges doux.

tuiles de porcelaine de haute qualité sur le sol

escaliers en marbre massif

fenêtres à double vitrage de haute qualité

portes et plafonds en placage de noyer

éclairage de la technologie AV

comptoirs de cuisine en granit naturel

La commande d'éclairage peut être à distance, et également intégrée avec des capteurs de mouvement et de lumière

Le système de contrôle climatique vous permet de réguler la température dans chaque pièce

Smart media control vous permet de contrôler différents appareils de divertissement à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette

Système de sécurité intégré avec vidéosurveillance et systèmes d'alarme

Intérieur et ingénierie réfléchis pour protéger la villa des précipitations

La conception a été réalisée en tenant compte de l'activité sismique de l'île

Les structures sont en acier ou en béton armé

Tibubeneng est situé au sud de Bali. Elle dispose de toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne. A seulement 3 minutes du complexe, vous pouvez rejoindre la plage de Berawa.