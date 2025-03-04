Complexe résidentiel Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Mini-complexe de villas clé en main exquis. Il y a des villas avec 3 et 4 chambres à choisir. Dans ce complexe, tout est pensé au moindre détail, capable de former de nouvelles habitudes. Les villas sont adaptées pour vivre et louer. Chaque villa offre plusieurs chambres avec leur propre dressing, salle de bains et espace de travail, un salon combiné, salle à manger et coin cuisine, une buanderie et un coin toit situé sur le côté du coucher du soleil. Il y aura un projecteur, une petite cuisine en cas de barbecue, un coin repas et des sièges doux.Caractéristiques des appartements
Tibubeneng est situé au sud de Bali. Elle dispose de toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne. A seulement 3 minutes du complexe, vous pouvez rejoindre la plage de Berawa.