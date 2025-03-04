Complexe résidentiel Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

  1. Realting.com
ID: 27406
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2473377
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 12/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Tibubeneng

À propos du complexe

Mini-complexe de villas clé en main exquis. Il y a des villas avec 3 et 4 chambres à choisir. Dans ce complexe, tout est pensé au moindre détail, capable de former de nouvelles habitudes. Les villas sont adaptées pour vivre et louer. Chaque villa offre plusieurs chambres avec leur propre dressing, salle de bains et espace de travail, un salon combiné, salle à manger et coin cuisine, une buanderie et un coin toit situé sur le côté du coucher du soleil. Il y aura un projecteur, une petite cuisine en cas de barbecue, un coin repas et des sièges doux.

Caractéristiques des appartements
  • tuiles de porcelaine de haute qualité sur le sol
  • escaliers en marbre massif
  • fenêtres à double vitrage de haute qualité
  • portes et plafonds en placage de noyer
  • éclairage de la technologie AV
  • comptoirs de cuisine en granit naturel
Installations et équipement dans la maison
  • La commande d'éclairage peut être à distance, et également intégrée avec des capteurs de mouvement et de lumière
  • Le système de contrôle climatique vous permet de réguler la température dans chaque pièce
  • Smart media control vous permet de contrôler différents appareils de divertissement à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette
  • Système de sécurité intégré avec vidéosurveillance et systèmes d'alarme
Avantages
  • Intérieur et ingénierie réfléchis pour protéger la villa des précipitations
  • La conception a été réalisée en tenant compte de l'activité sismique de l'île
  • Les structures sont en acier ou en béton armé
Emplacement et infrastructure à proximité

Tibubeneng est situé au sud de Bali. Elle dispose de toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne. A seulement 3 minutes du complexe, vous pouvez rejoindre la plage de Berawa.

Localisation sur la carte

Tibubeneng, Indonésie

