Complexe résidentiel

Le projet est situé sur le front de mer le plus instagrammable de 27 hectares et se compose de villas, maisons de ville et appartements. Le complexe dispose d'une infrastructure complète de 20 000 m2, conçue pour soutenir les loisirs confortables et la vie quotidienne des résidents. Sur le territoire, il y a un jardin d'enfants pour 300 enfants, ainsi qu'une école élémentaire anglophone, où l'éducation est basée sur le système Walford-Steiner, la priorité étant donnée aux propriétaires et aux locataires.

Sur le territoire du complexe, il y a une piscine lagune épique avec l'eau de l'océan, 40*50 mètres. Et à 500 mètres se trouve la meilleure plage de Bali - Melasti, avec un sable doré propre et des clubs de plage confortables. L'emplacement du complexe est le plus prestigieux de l'île, et c'est pourquoi le quartier abrite des hôtels 5 étoiles tels que Hilton, Kempinski et Ritz-Carlton.



Disposition (clé en main) :

Studio Appartement / Surface à partir de 33 m2 / Prix à partir de 132,000 $

Studio Appartement (duplex) / Superficie à partir de 45 m2 / Prix à partir de 161 300 $

Studio Appartement (pool & jardin) / Superficie à partir de 45 m2 / Prix à partir de 181,500 $

Appartement 1 chambre / Surface à partir de 50 m2 / Prix à partir de 175 000 $

Appartement 1 chambre (pool) / Superficie à partir de 62 m2 / Prix à partir de 270 800 $

Maison en ville (duplex et piscine) / Superficie à partir de 70 m2 / Prix à partir de 245 000 $

Maison de ville de 2 chambres (duplex et piscine) / Superficie à partir de 77 m2 / Prix à partir de 327 600 $

Maison de ville de 3 chambres (duplex et piscine) / Superficie à partir de 90 m2 / Prix à partir de 393 200 $

Villa 1 chambre (pool) / Superficie à partir de 55 m2 / Prix à partir de 237,200 $

Villa 1 chambre (pool) / Superficie à partir de 65 m2 / Prix à partir de 273,000 $

Villa 1 chambre (pool) / Superficie à partir de 75 m2 / Prix à partir de 327 600 $

Villa 2 chambres (pool) / Superficie à partir de 120 m2 / Prix à partir de 497 300 $



Le projet est construit selon le principe du parc urbain, y compris ses propres installations sociales, culturelles et récréatives, ainsi que son aménagement paysager. L'architecture du projet a un caractère zonal et va du classicisme moderne au style oriental avec les jardins japonais.

Infrastructure:

Parcs

Boulangeries

Restaurants

Piscine de lagune

Supermarché

Cafés

Centres de Spa & Yoga

Jardin d'enfants et école

Bureaux de classe A

Galerie de boutiques de mode

Le projet modifie la perception des entreprises à Bali et crée le premier pôle d'innovation qui deviendra un centre de gravité pour les secteurs les plus progressistes de l'économie, les technologies innovantes, la créativité et l'art. Les meilleures entreprises du monde entier recevront une subvention qui leur permettra de louer un bureau gratuitement pendant 1 an, tant que les employés vivent dans le projet.



Le projet prévoit une société de gestion qui s'occupe de toutes les questions liées à la location de biens immobiliers. Le revenu des investisseurs est totalement passif et est d'environ 12 % par an pour les locations à long terme et d'environ 20 % par an pour les locations quotidiennes. Dans le même temps, la société de gestion s'occupe de la comptabilité, de l'optimisation et des paiements fiscaux, et les investisseurs reçoivent un bénéfice net tous les 3 mois.