Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia

Le concept architectural du complexe s'inspire du soleil - symbole de lumière, de chaleur et d'énergie. Le développeur a cherché à créer des bâtiments qui transmettent un sentiment d'harmonie et de tranquillité à travers le minimalisme et des formes géométriques claires. Symmétrie et lignes, comme les rayons du soleil, soulignent l'idée de l'ordre et de la beauté naturelle. Les traditions et la nature de l'île de Bali, avec ses transitions harmonieuses de la nature à l'homme, sont devenues la base pour combiner le design moderne et le respect de l'environnement.

Les bâtiments se caractérisent par la simplicité et le laconisme des formes, où chaque détail met l'accent sur le minimalisme. Le vitrage panoramique améliore l'interaction de l'intérieur avec la nature, permettant à la lumière et aux vues environnantes de faire partie de l'espace. Les principaux matériaux — pierre et verre — ont été choisis pour mettre l'accent sur la convivialité et la durabilité environnementales. Les surfaces murales blanches et lumineuses symbolisent la pureté et l'infinité.

Le complexe comprend:

16 villas avec 1 chambre et jacuzzi

8 villas avec 2 chambres

1 grande villa avec 3 chambres

Réception 24h/24

Service de conciergerie

location de motocycles

coworking

Salle de fitness

Centre de yoga

Barre de jus

Cafétéria italienne

Le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable. Vous pourrez également utiliser un taxi de golf gratuit qui vous mènera à la plage ou vous chercher tard dans la nuit au bar le plus proche.

Il y a aussi un petit temple où chaque matin se déroule le rituel sacré de Canang Sari - une offrande aux dieux avec des fleurs, de l'encens et des prières. La partie principale du rituel est une prière - gratitude au Soleil. Ce rituel du matin donne un sentiment de paix et de lien avec la culture balinaise. L'atmosphère du soleil, du silence et de la spiritualité deviendra un point d'attraction pour ceux qui cherchent quelque chose de réel.

Possibilités supplémentaires

Le sable blanc, l'océan turquoise, des chaises longues confortables et un bar – une plage privée pour les clients du complexe seulement. A tout moment, un chariot de golf vous y emmènera dans quelques minutes. Il n'est pas nécessaire de chercher un endroit libre – juste vous, l'océan et le confort. Profitez de votre café du matin au bord de l'eau ou d'un cocktail du soir sous les étoiles. Votre coin de paradis vous attend.

Le projet est un partenaire du célèbre club de plage Canna, qui est à seulement 7 minutes en voiture de golf. Vous pourrez profiter de:

vue panoramique magnifique et la plage

4 restaurants

Activités liées à l'eau libre

serviettes de plage, boisson de bienvenue et beaucoup plus - tout absolument gratuit pour les clients

Installations et équipement dans la maison

Les plans sont conçus pour assurer que chaque pièce est remplie de lumière naturelle. Les chambres spacieuses, les hauts plafonds et les espaces ouverts créent un sentiment de liberté et d'air. Les espaces sont conçus pour que les clients se sentent à l'aise et puissent profiter de l'atmosphère environnante.

L'équipement standard de la villa comprend:

Tous les meubles nécessaires de la plus haute qualité

Équipement technique de Philips, Sharp, Shneider et d'autres leaders mondiaux

Un ensemble complet d'appareils ménagers et d'ustensiles de grandes marques

Articles d'intérieur de haute qualité des fabricants locaux

Emplacement et infrastructure à proximité

Nusa Dua est la capitale de la station balnéaire de Bali, célèbre pour ses plages blanches, l'eau turquoise et les hôtels de luxe. Cette zone a été créée spécifiquement pour des vacances confortables : voici les meilleurs hôtels cinq étoiles, restaurants d'élite, terrains de golf et plages privées avec un service parfait. Nusa Dua est célèbre non seulement pour ses plages propres avec des vagues douces, idéal pour la détente et les sports nautiques, mais aussi pour ses galeries d'art asiatique et ses monuments religieux majestueux.

Nusa Dua attire les voyageurs qui choisissent un haut niveau de service, des plages isolées et un confort impeccable. C'est un endroit pour les touristes riches, les connaisseurs de vacances premium, les familles à la recherche de la paix et de la sécurité, ainsi que ceux qui aiment la nature balinaise combinée avec les infrastructures modernes.